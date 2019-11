キンプリこと「KING OF PRISM」シリーズの劇場版最新作『KING OF PRISM ALL STARS −プリズムショー☆ベストテン−』(2020年1月10日公開)から、13人のスタァが勢ぞろいした新ビジュアルが公開された。

個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指してさまざまな試練に立ち向かっていく本シリーズ。フィギュアスケートや歌、ダンス、心の飛躍を表現したプリズムジャンプなどから構成されるプリズムショーがシリーズ最大の見どころとなっているが、劇場版最新作となる今作では、これまで登場した全29曲のプリズムショーの中からファン投票で決定したベスト10を上映する。

先日公開されたティザービジュアルでは7人のスタァが登場していたが、このたび豪華なスタァたちが集結した本ビジュアルが公開に。7人に加えて、神浜コウジ(CV.柿原徹也)、速水ヒロ(CV.前野智昭)、仁科カヅキ(CV.増田俊樹)、如月ルヰ(CV.蒼井翔太)、大和アレクサンダー(CV.武内駿輔)、高田馬場ジョージ(CV.杉田智和)が勢ぞろいし、きらめきの中からプリズムショーの世界へと迎え入れるようなビジュアルとなっている。

また、本作のナビゲート役としてトラチ(CV.渡部優衣)とドラチ(CV.緒方恵美)が登場することも明らかに。今まで描かれなかった二人の日常が垣間見れるコーナーも予定しているという。(編集部・吉田唯)