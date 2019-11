【アクセスランキング】今話題の海外ドラマは？ 10月に最も検索された作品トップ10を発表

海外ドラマNAVIでは、新作ドラマや人気ドラマなど、たくさんの海外ドラマの作品情報やレビューを日々掲載しています。新作や新シーズンなど毎日更新されている作品データベースを活用してお気に入りのドラマを探してみては。先月最も検索された10作品をランキング形式でご紹介。皆さんが注目している海外ドラマは? 人気ドラマをチェックしてみましょう。

先月海外ドラマNAVIの作品データベースで最も検索されたのは以下の10作品。



10.『バッドランド 〜最強の戦士〜』

「西遊記」をベースにした物語。アメリカでは『ウォーキング・デッド』を放送しているケーブル局のAMCにて製作&放送されているだけあり、アクションシーンやバイオレンスは見ごたえあり。戦士サニーを『香港国際警察/NEW POLICE STORY』のダニエル・ウーが、少年を『エンダーのゲーム』のアラミス・ナイトが演じる。全3シーズンをAmazon Prime Videoで配信中。



9.『薔薇の名前』

ショーン・コネリー主演で、1986年にフランス・イタリア・西ドイツ合作で映画化もされた20世紀最大の問題作『薔薇の名前』。原作は、1991年の「このミステリーがすごい!」海外編で1位を獲得したウンベルト・エーコのベストセラー小説。ドラマ版『薔薇の名前』は、イタリア・ドイツの合作で、今年イタリアで初放送された際には650万人が視聴しプライムタイム最高視聴率を記録した注目作。全8話となる本作は、12月8日(日)よりNHKのBS4Kで、また2020年1月2日(木)よりAXNミステリーにて放送予定。



8.『シェイムレス 俺たちに恥はない』

愛と笑いと涙とエロ満載のちょっぴり下品な過激ホームドラマ。シカゴのサウスサイドを舞台に、なんでもありのハチャメチャな一家が格差社会をたくましく生き抜く人気作。第4話で記念すべき番組通算100話に到達するシーズン9が、11月15日(金)より『レガシーズ』

【関連記事】『ヴァンパイア・ダイアリーズ』2つ目のスピンオフ『Legacies』 17歳になったクラウスの娘ホープの学園生活

ヴァンパイアと人間の禁断の恋を描いた人気ドラマ『ヴァンパイア・ダイアリーズ』から生まれた『オリジナルズ』のスピンオフとなる『レガシーズ』。『オリジナルズ』終結から数年後の世界で全寮制のサルバトーレ寄宿学校を舞台に、ヴァンパイア、魔女、人狼といった特殊な能力を持つ若者たちの成長を描く学園ファンタジー。全米では、ディズニー・チャンネル映画『ディセンダント』の海賊ハリー役で知られる『バビロン・ベルリン』

【関連記事】【ネタバレ】ヒトラー以前を描く『バビロン・ベルリン』英語圏でも好評!世界的ヒットの予感

ドイツ史上最大の規模で製作されたTVドラマで、本国で放送するや否や話題沸騰となった。1920年代のベルリンを舞台に、犯罪、汚職、政治的混乱が描かれたサスペンス仕立ての作品で、ストーリーの面白さはもちろん、当時を忠実に再現したセットなど、見どころも満載。ナチス台頭前のワイマール共和国を圧倒的なビジュアルで描き、各国の賞を総なめした歴史エンターテインメントだ。BS12 トゥエルビにて無料放送中。



5.『マダム・セクレタリー』

ある日突然、大統領から米国国務長官に任命された元CIA分析官のエリザベス。政治家として、母として、妻として活躍する女性国務長官"マダム・セクレタリー"の奮闘を描く本格ヒューマンドラマ。待望の『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』

全米視聴率ナンバー1を記録し、世界で最も視聴される大ヒット犯罪捜査ドラマである本作は9月より全米でシーズン17が放送中。懐かしのキャストがカムバックするなど話題に事欠かない長寿人気だ。日本では現在FOXチャンネルでシーズン16を放送中。



3.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

【関連記事】『スーパーナチュラル』ファイナルシーズンに懐かしのキャラが続々復活!?

悪霊ハンターのサム&ディーン・ウィンチェスター兄弟が、アメリカ各地で悪魔やモンスターと戦う超常現象アクションドラマ。残念ながら現在米国で放送中のシーズン15をもって幕を閉じることが決定している。日本では、『Wayward Sisters(原題)』と人気アニメのクロスオーバー・エピソードもお目見えする様々な角度から楽しめるシーズンとなっている。

2.『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

同じ誕生日に生まれた3人の子どもとその両親を中心に、現在と過去を巧妙に交差させながら登場人物たちに起きた人生のサプライズをドラマティックに綴る人気のヒューマンドラマ。待望のシーズン3前半は10月2日(水)よりデジタル配信中で、シーズン3後半は11月6日(水)より配信開始。『クリミナル・マインド FBI行動分析課』

【関連記事】『クリミナル・マインド』最終シーズンに、ホッチやモーガンらは戻って来る?!

シリアルキラーの次なる犯行を防ぐべくプロファイリングで犯人像を推理するFBIのエリートチームBAU。その活躍を描く1話完結犯罪捜査ドラマ。シーズン15での幕閉じが決まっている人気長寿ドラマのシーズン14はWOWOWプライムで放送中。



まだ観ていない作品はありましたか? これから視聴する作品選びのご参考にも!(海外ドラマNAVI)

Photo:『バッドランド 〜最強の戦士〜』(c) Carlos Serrao AMC『薔薇の名前』© 2019 Palomar/11 Marzo Film『シェイムレス9 俺たちに恥はない』(c) Warner Bros. Entertainment Inc.『レガシーズ』© Warner Bros. Entertainment Inc.『バビロン・ベルリン』©X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017 Fotograf: Frédéric Batier 『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』TM & (C) 2019 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.『THIS IS US/ディス・イズ・アス』シーズン3(C)2019 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.『スーパーナチュラル』シーズン13 (c) Warner Bros. Entertainment Inc. 『クリミナル・マインド FBI行動分析課』(c) ABC Studios『マダム・セクレタリー』シーズン2 (c) 2015 CBS Broadcasting, Inc. All rights reserved.