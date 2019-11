巨匠マーティン・スコセッシ監督が、名優ロバート・デ・ニーロと22年ぶり、9度目のタッグを組んだ話題作「アイリッシュマン」の劇場公開が決定した。

Netflix製作・配給による「アイリッシュマン」は、伝説的マフィアのラッセル・バッファリーノ(ジョー・ペシ)に仕えた実在の殺し屋で、1975年に失踪した全米トラック運転組合委員長ジミー・ホッファ(アル・パチーノ)の暗殺をはじめ、多くの殺人事件に関与したとされるフランク・“アイリッシュマン”・シーラン(デ・ニーロ)の人生を描いた作品。作家チャールズ・ブラントが、04年に発表したノンフィクション作品「I Heard You Paint House: Frank“The Irishman”Sheeran & Closing the Case on Jimmy Hoffa」をベースにしている。

11月27日にNetflixで世界同時配信される「アイリッシュマン」。配信に先駆け、11月15日から東京のアップリンク渋谷、アップリンク吉祥寺ほかで披露されることになった。