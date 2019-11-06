¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù¤¬¹¥É¾¡ªÂç¿Í¤Ë¤â»É¤µ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼
¡¡º´Æ£¾¡Íø¡ÊSexy Zone¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù¤¬1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ô¤¢±Ç²è½éÆüËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¿Í¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø±à¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤â»É¤µ¤ë¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤ë¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÃË»Ò¹â¹»À¸2¿Í¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦ÁÏ³Ú¡Êº´Æ£¡Ë¤Ï¡¢¹»Â§¤Î¤»¤¤¤ÇÉÔÅÐ¹»µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿ÆÍ§¤ÎÃæÌï¡Ê¹â¶¶¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà½÷¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢ËÜÅö¤Î¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
¡¡1Æü¤ËÁ´¹ñ155¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤Æ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢½éÆü¤«¤é¤Î4Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¤Ï8Ëü9,399¿Í¤òµÏ¿¡£¶½¹ÔÄÌ¿®¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÅÚÆü2Æü´Ö¡Ê11·î2Æü¡Á11·î3Æü¡Ë¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¼ç¤È¤·¤Æ10Âå¤«¤é20Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Yahoo!±Ç²è¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¿´¤Ë¤â»É¤µ¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢´¶Æ°¤¢¤ê¤Î¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë±Ç²è¡×¡Ö´üÂÔ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸»þÂå¤òÄÌ²á¤·¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÏ³Ú¤¬Îø¤ò¤¹¤ëÈþ¤·¤¤·ª¿§¤ÎÈ±¤ò¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥â¥È¡¼¥éÀ¤ÍýÆà¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ëÀýÆâÌ´ºÚ¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥¥ã¥¹¥È¤Î¶¦±é¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¼çÂê²Î¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë Sexy Zone ¤Î¡ÖóÊÎÛ¤Î»Ò¡×¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¤¢¤ë²Î»ì¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢ÀÄ½Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï±Ç²è¡Ø¤¤¤Á¤´¤Î±´¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖÇò°á¤ÎÀï»Î¡ª¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¿û¸¶¿ÂÀÏº¡£¼Â¼Ì²½¤â¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¡Ö¥»¥È¥¦¥Ä¥ß¡×¤Îºî¼Ô¡¦º¡¸µÏÂÄÅÌé¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£¤Û¤«¶¦±é¤Ë¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡Ë¡¢°ªÍÈ¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢À®³¤Íþ»Ò¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÂçÆâ·¼Êå¡Ë