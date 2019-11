²û¤«¤·¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¡ª¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡ÙÆÃÊÌ¥È¥ì¡¼¥é¡¼Àè¹ÔÆÈÀê²ò¶Ø

最終章、そして第一章〜最終章のブルーレイ&DVDがついに12月4日(水)に発売となる大ヒット大河ファンタジー『ゲーム・オブ・スローンズ』。それを記念した第一章〜最終章の特別トレーラーが、海外ドラマNAVIで先行独占解禁!

今回到着した特別トレーラーには、最終章を前に去った人たちも多数登場。名場面、名台詞とともに『ゲーム・オブ・スローンズ』を振り返ることができる内容となっている。8シーズン、73話かけて綴られてきたラニスター、スターク、ターガリエン、バラシオン、タイレル、グレイジョイらの人々を中心とした、愛と憎しみ、裏切り、陰謀、反乱、そして戦いの行き着く先とは――?



なお、<第一章〜最終章>のブルーレイ コンプリート・シリーズには30時間以上の映像特典を収録! 日本独占映像やドキュメンタリー「ラスト・ウォッチ」、キャスト座談会なども含む充実の内容だ。さらに封入特典として、いずれも日本限定のクリアファイル、ステッカー、名家紹介ガイドも付いている(名家紹介ガイドは各家ごとの相関図)。

■商品情報

・『ゲーム・オブ・スローンズ<第一章〜最終章>』

12月4日(水)ブルーレイ&DVD発売

【初回限定生産】ブルーレイ コンプリート・シリーズ...42,727円+税

【初回限定生産】DVDコンプリート・シリーズ...34,545円+税

・『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』

ブルーレイ&DVD好評レンタル中

12月4日(水)ブルーレイ&DVD発売

【初回限定生産】ブルーレイ コンプリート・ボックス...11,818円+税

【初回限定生産】DVDコンプリート・ボックス...10,000円+税

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

