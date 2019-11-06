¡Ö¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡×À½ºî¥Á¡¼¥à¤¬¡ÖÄ¹¤¯¤Ä²¼¤Î¥Ô¥Ã¥Ô¡×¤ò±Ç²è²½
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ï¥¤¥Þ¥ó¤ÈÊ©¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥Ê¥ë¤¬¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥°¥ì¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëÌ¾ºî¡ÖÄ¹¤¯¤Ä²¼¤Î¥Ô¥Ã¥Ô¡×¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹¤¯¤Ä²¼¤Î¥Ô¥Ã¥Ô¡×¤Ï¡¢ÀÖÌÓ¤Î¤ª²¼¤²¤Ëº¸±¦¿§¤Á¤¬¤¤¤ÎÄ¹¤¯¤Ä²¼¤òÍú¤¤¤¿¡¢Í¥¤·¤¯¤ÆÍ¦´º¤ÇÀ¤³¦°ìÎÏ»ý¤Á¤Î½÷¤Î»Ò¥Ô¥Ã¥Ô¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£1945Ç¯¡Á48Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î3Éôºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç77¥«¹ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¡¢²¿ÅÙ¤â¥Æ¥ì¥Ó¡õ±Ç²è²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆDeadline¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ½ºî¤·¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ï¥¤¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥í¥¸¡¼¡¦¥¢¥ê¥½¥ó¤È¤È¤â¤Ë¿·ºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥Ê¥ë¤È¥Ï¥¤¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÊÆºî²È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Û¥¸¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¾®Àâ¡ÖÈëÌ©¤Î²Ö±à¡×¤ò¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¿·ºî¤¬2020Ç¯¤ËÁ´ÊÆ¸ø³«¤ÎÍ½Äê¡£