¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÆüËÜÀ²¤ì¡×¡¡ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¿·¥æ¥Ë¤Ë»¿ÈÝ¡Ö»ÄÇ°¡×¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï6Æü¡¢ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡ÖÆüËÜÀ²¤ì¡×¤ÈÈ¯É½¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÁ°ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏÅÀ¤Î¿Í¡¹¤¬¸«¤Æ¤¤¿¶õ¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¡×¤¬¡¢¸åÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶õ¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºÇ¹â¤ÎÀÄ¶õ¡×¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¿§¤Ï¡ÖÁ¯¤ä¤«¤ÊÌÀ¤ë¤¤¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Á°ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö5¿©¤ÎÇ»ÅÙ¤¬°ã¤¦ÀÄ¤ò¶õ¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÀÞ¤ê½Å¤Í¤¿¡È¥¹¥«¥¤¥³¥é¡¼¥¸¥å¡É¤È¤¤¤¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÀèÆü¡¢°ìÉô¤ÎÊóÆ»´ü´Ö¤Ë¤è¤ê¡ÈÌÂºÌÊÁ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤Î²èÁü¤¬¥ê¡¼¥¯¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë10·î30Æü¤Ë¤Ï¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½2020¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬11·î6Æü¤Ë²ò¶Ø¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¾å¤²¤ë¶õ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¶õ¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏÈ¯É½²ñ¸«¤Þ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆÞ¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤ÀÄ¶õ¤äÀÄ¶õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÎ®¤ì¤ë±À¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ú¡¼¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡È¶õ¡É¤È¡È±À¡É¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¸å¤â¡ÖÁ°¤Î¤ä¤Ä¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¹ó¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÇ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¬¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¸«´·¤ì¤ë¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡ÖÆüËÜÀ²¤ì¡×¤ÈÈ¯É½¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÁ°ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏÅÀ¤Î¿Í¡¹¤¬¸«¤Æ¤¤¿¶õ¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¡×¤¬¡¢¸åÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶õ¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºÇ¹â¤ÎÀÄ¶õ¡×¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¿§¤Ï¡ÖÁ¯¤ä¤«¤ÊÌÀ¤ë¤¤¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Á°ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö5¿©¤ÎÇ»ÅÙ¤¬°ã¤¦ÀÄ¤ò¶õ¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÀÞ¤ê½Å¤Í¤¿¡È¥¹¥«¥¤¥³¥é¡¼¥¸¥å¡É¤È¤¤¤¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÀèÆü¡¢°ìÉô¤ÎÊóÆ»´ü´Ö¤Ë¤è¤ê¡ÈÌÂºÌÊÁ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤Î²èÁü¤¬¥ê¡¼¥¯¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë10·î30Æü¤Ë¤Ï¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½2020¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬11·î6Æü¤Ë²ò¶Ø¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¾å¤²¤ë¶õ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¶õ¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏÈ¯É½²ñ¸«¤Þ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆÞ¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤ÀÄ¶õ¤äÀÄ¶õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÎ®¤ì¤ë±À¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ú¡¼¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡È¶õ¡É¤È¡È±À¡É¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¸å¤â¡ÖÁ°¤Î¤ä¤Ä¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¹ó¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÇ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¬¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¸«´·¤ì¤ë¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£