¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ö²¹¥¿¥Ô¥ª¥«¡×3¼ïÈ¯Çä¡ª¡¡¤Û¤ó¤Î¡Á¤ê¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤
¡¡¡Ö¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤«¤¤¡Ö²¹¥¿¥Ô¥ª¥«¡×3¼ïÎà¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿·¥Õ¡¼¥É¤âÊ»¤»¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ«¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¿·¥á¥Ë¥å¡¼
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö²¹¥¿¥Ô¥ª¥«¡×¤Ï¡¢¹õÅü¥é¥Æ¡¢¹õÅü¥ß¥ë¥¯¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Î3¼ï¡£¥Û¥Ã¥È¤È¥³¡¼¥ë¥ÉÎ¾¼ïÎàÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¹õÅü¥é¥Æ¤Ï¡¢²Æì¸©À¾É½Åç»º¤Î¹õÅü¤Î¥½¡¼¥¹¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¹õÅü¥é¥Æ¤Ë¡¢¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥Ô¥ª¥«¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±Æü¤«¤é¤Ï¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅÐ¾ì¡£´ü´Ö¸ÂÄê¡ÖìÔÂô¥ß¥é¥Î¥µ¥ó¥É Ãº¾Æ¤¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡ÁÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¡Á¡×¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¤¬¸ú¤¤¤¿ìÔÂô¥ß¥é¥Î¥µ¥ó¥É¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢ÄìÎä¤¨¤¹¤ëÄ«¤ÎÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡ÖÄ«¥«¥Õ¥§¡¦¥»¥Ã¥ÈB 3¼ï¥Á¡¼¥º¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¡¦¥¨¥Ã¥°¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤È3¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¤Ë¡¢¥Ý¥â¥É¡¼¥í¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
È¯ÇäÆü¡§11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ«¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¿·¥á¥Ë¥å¡¼
¢£¥¹¥È¥í¡¼¤Ç°û¤àÄøÎÉ¤¤ÃÈ¤«¤µ
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö²¹¥¿¥Ô¥ª¥«¡×¤Ï¡¢¹õÅü¥é¥Æ¡¢¹õÅü¥ß¥ë¥¯¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Î3¼ï¡£¥Û¥Ã¥È¤È¥³¡¼¥ë¥ÉÎ¾¼ïÎàÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¹õÅü¥é¥Æ¤Ï¡¢²Æì¸©À¾É½Åç»º¤Î¹õÅü¤Î¥½¡¼¥¹¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¹õÅü¥é¥Æ¤Ë¡¢¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥Ô¥ª¥«¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±Æü¤«¤é¤Ï¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅÐ¾ì¡£´ü´Ö¸ÂÄê¡ÖìÔÂô¥ß¥é¥Î¥µ¥ó¥É Ãº¾Æ¤¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡ÁÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¡Á¡×¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¤¬¸ú¤¤¤¿ìÔÂô¥ß¥é¥Î¥µ¥ó¥É¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢ÄìÎä¤¨¤¹¤ëÄ«¤ÎÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡ÖÄ«¥«¥Õ¥§¡¦¥»¥Ã¥ÈB 3¼ï¥Á¡¼¥º¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¡¦¥¨¥Ã¥°¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤È3¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¤Ë¡¢¥Ý¥â¥É¡¼¥í¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡Ú¡Ö²¹¥¿¥Ô¥ª¥« ¡Á¹õÅü¥é¥Æ¡Á¡¿¥¿¥Ô¥ª¥« ¡Á¹õÅü¥é¥Æ¡Á¡×¤Û¤«³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×