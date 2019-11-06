¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢²õ¤ì¤ë¡© Éã¤Î¼Ú¶âÈ¯³Ð¢ªÂçÇú¾Ð¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
¡¡¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¼ç±é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè6½µ¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿Æ»¡×¡ÊÂè33²ó¡Ë¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢´îÈþ»Ò¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤¬Éã¡¦¾ï¼£¡ÊËÌÂ¼°ìµ±¡Ë¤Î¼Ú¶â¤Î¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ß¤Á¤ã¤ó²õ¤ì¤¿¡Á¡×¡Ö¤´Íð¿´¡×¡ÖÌÀ¤ë¤µ¤¬Èá¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ú¶â¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿´îÈþ»Ò¡Ä¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÙÂè33²ó¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¿®ºî¡ÊÎÓ¸¯ÅÔ¡Ë¤«¤é¼Â²È¤Î²È·Ï¤¬²Ð¤Î¼Ö¤Ç¡¢Êì¡¦¥Þ¥Ä¡ÊÉÙÅÄÌ÷»Ò¡Ë¤ÎÌôÂå¤âËþÂ¤ËÊ§¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿´îÈþ»Ò¡£´îÈþ»Ò¤ÏÂçºå¤ØÌá¤ëÍ½Äê¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ÆºÆ¤Ó¼Â²È¤Ø¤ÈÌá¤ë¡£¤½¤³¤Ç´îÈþ»Ò¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¤«¤é¾ï¼£¤Î¼Ú¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡´îÈþ»Ò¤Ï¥Þ¥Ä¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¾ï¼£¤¬Êý¡¹¤Çºî¤Ã¤¿¼Ú¶â¤ä¥Ä¥±¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ë¶µ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀâÆÀ¤¹¤ë¡£¥Þ¥Ä¤¬¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Þ¤¤¤È¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢´îÈþ»Ò¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ø¤ó¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡Ö¤Ê¤é¤Ø¤ó¤«¤é¥¦¥Á¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î!?¡×¤È³Ë¿´¤ò¤Ä¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²èÌÌ¤Ï°ìÅ¾¤·¡¢Àî¸¶²È¤Îµï´Ö¤Ø¡£¥«¥á¥é¤¬¤Á¤ã¤ÖÂæ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿Ä¢Êí¤È°û¿©Å¹¤Ç¤Î¥Ä¥±¤ò¼¨¤¹ÂçÎÌ¤Î¼ÚÍÑ½ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤È¡¢´îÈþ»Ò¤Ï¤Ò¤¤Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤½¤í¤Ð¤ó¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¼Ú¶â¤ÎÂ¿¤µ¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´îÈþ»Ò¤Ï¤ªÊ¢¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤¦¥¢¥«¥ó¤ï¡Á¤â¤¦¥¢¥«¥ó¤Æ¤§¡Ä¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ß¤Á¤ã¤ó²õ¤ì¤¿¡Á¡×¡Ö´îÈþ»Ò¤´Íð¿´¡×¡Ö¤â¤¦Àº¿À¾õÂÖ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÀ¤ë¤µ¤¬Èá¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Êµç¾õ¤Ç¤â¥Ä¥±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿®³Ú¤Î¿Í¡¹...¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´îÈþ»Ò¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¥Þ¥Ä¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤Ë¾Ð¤Æ¤ó¤Î¡Á¾Ð¤¤¤´¤È¤Á¤ã¤¦¤ï¡Á¡×¤È°ì¸À¡£¤³¤ì¤Ë´îÈþ»Ò¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ã¤¦¤±¤É¤â¤³¤ì¾Ð¤ï¤Ê¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤Ç¡Á¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ä¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤¢¤ë¤è¤©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¡È1±ß¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼ÚÍÑ½ñ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£¥Þ¥Ä¤Î¤³¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡Ø¤Þ¤À¤¢¤ë¤è¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ú¶â¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿´îÈþ»Ò¡Ä¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÙÂè33²ó¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¿®ºî¡ÊÎÓ¸¯ÅÔ¡Ë¤«¤é¼Â²È¤Î²È·Ï¤¬²Ð¤Î¼Ö¤Ç¡¢Êì¡¦¥Þ¥Ä¡ÊÉÙÅÄÌ÷»Ò¡Ë¤ÎÌôÂå¤âËþÂ¤ËÊ§¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿´îÈþ»Ò¡£´îÈþ»Ò¤ÏÂçºå¤ØÌá¤ëÍ½Äê¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ÆºÆ¤Ó¼Â²È¤Ø¤ÈÌá¤ë¡£¤½¤³¤Ç´îÈþ»Ò¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¤«¤é¾ï¼£¤Î¼Ú¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡´îÈþ»Ò¤Ï¥Þ¥Ä¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¾ï¼£¤¬Êý¡¹¤Çºî¤Ã¤¿¼Ú¶â¤ä¥Ä¥±¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ë¶µ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀâÆÀ¤¹¤ë¡£¥Þ¥Ä¤¬¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Þ¤¤¤È¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢´îÈþ»Ò¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ø¤ó¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡Ö¤Ê¤é¤Ø¤ó¤«¤é¥¦¥Á¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î!?¡×¤È³Ë¿´¤ò¤Ä¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²èÌÌ¤Ï°ìÅ¾¤·¡¢Àî¸¶²È¤Îµï´Ö¤Ø¡£¥«¥á¥é¤¬¤Á¤ã¤ÖÂæ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿Ä¢Êí¤È°û¿©Å¹¤Ç¤Î¥Ä¥±¤ò¼¨¤¹ÂçÎÌ¤Î¼ÚÍÑ½ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤È¡¢´îÈþ»Ò¤Ï¤Ò¤¤Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤½¤í¤Ð¤ó¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¼Ú¶â¤ÎÂ¿¤µ¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´îÈþ»Ò¤Ï¤ªÊ¢¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤¦¥¢¥«¥ó¤ï¡Á¤â¤¦¥¢¥«¥ó¤Æ¤§¡Ä¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ß¤Á¤ã¤ó²õ¤ì¤¿¡Á¡×¡Ö´îÈþ»Ò¤´Íð¿´¡×¡Ö¤â¤¦Àº¿À¾õÂÖ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÀ¤ë¤µ¤¬Èá¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Êµç¾õ¤Ç¤â¥Ä¥±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿®³Ú¤Î¿Í¡¹...¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´îÈþ»Ò¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¥Þ¥Ä¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤Ë¾Ð¤Æ¤ó¤Î¡Á¾Ð¤¤¤´¤È¤Á¤ã¤¦¤ï¡Á¡×¤È°ì¸À¡£¤³¤ì¤Ë´îÈþ»Ò¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ã¤¦¤±¤É¤â¤³¤ì¾Ð¤ï¤Ê¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤Ç¡Á¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ä¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤¢¤ë¤è¤©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¡È1±ß¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼ÚÍÑ½ñ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£¥Þ¥Ä¤Î¤³¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡Ø¤Þ¤À¤¢¤ë¤è¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£