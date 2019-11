¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Û10·î¤ËºÇ¤âÎÉ¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿³¤³°¥É¥é¥Þ´ØÏ¢¤Î¥³¥é¥à¤Ï¡© ¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½

新作ドラマや映画のプロモーションなどで来日するキャストへのインタビューや、イベント取材レポート、読みごたえのあるコラムや特集記事など、海外ドラマNAVIでは毎月たくさんの読み物を掲載しています。10月に最もアクセスの多かった話題のコラムトップ10をふり返りながら、先月の注目海外ドラマ・映画関連の話題をおさらいしてみましょう。

先月の海外ドラマNAVIに掲載されたコラムの中で、最も読まれたのは以下の10本。

1.元祖『ビバヒル』キャストが復活!懐かしい顔ぶれが勢揃いのリブート版『BH90210』

米FOXで今夏放送されたリブート版『BH90210』を、米在住ライターが『ビバヒル』愛たっぷりにご紹介!

2.【まとめ】『グレイズ・アナトミー』なぜ、あのキャラクターは去ったのか?

ロングラン人気ドラマを一旦総括! あのキャラが突然番組を去った理由は?

3.『フレンズ』『NCIS』『HAWAII FIVE-0』...海外ドラマで学ぶ英語フレーズ【秋冬イベント編】

ハロウィン、サンクスギビング、クリスマスによく使われる英語を学べば、いつものドラマも深く楽しめる!

4.【新作まとめ】『ウィッチャー』『モンスターハンター』『HALO』...ゲーム人気からのドラマ&映画化ブーム到来!?

5.【ネタばれ】あなたのお気に入りは?『シカゴ』シリーズのカップルランキング

6.『レジェンド・オブ・トゥモロー』にも登場するオカルト探偵コンスタンティンに迫る!

7.【ネタばれ】『ベター・コール・ソウル』シーズン5は史上最高!? ボブ・オデンカークが語る同作のこれまでとこれから

8.【動画付き】3人の名匠がマーベル映画批判!それに対するアベンジャーズの反響まとめ

9.ドラマと現実世界がリンクするスリル感とリアリティは過去最高!『グッド・ファイト 華麗なる逆転』

10.『MANIFEST/マニフェスト』インタビュー【6】森川智之さん(ベン・ストーン役)「一番の見どころは細やかなリアルさ」

見逃していた記事はありましたか? お気に入りのドラマや俳優さんのトリビアが見つけられるかも...今月もお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:『BH90210』 TM & © 2019 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.『フレンズ』© Warner Bros. Entertainment, Inc.『グレイズ・アナトミー』© ABC/John Fleenor『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』© 2017 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.