¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó·ã»÷ÇÐÍ¥¤¬ÍèÆü¡ªÅÁÀâ¤Î¥Þ¥ó¥À¥à¥Ý¡¼¥ººÆ¸½
2003Ç¯¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿ÅÁÀâÅª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤Ë¡Ö·ã»÷¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÇÐÍ¥¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ö¥í¥ó¥¸¡¼¤¬11·î5Æü¡¢¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÌî½Ã½è·º¿Í ¥¶¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤¬ÆüËÜ¤ÎCM¤Ç¸«¤»¤¿ÅÁÀâ¤Î¡È¥Þ¥ó¥À¥à¥Ý¡¼¥º¡É¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¦ÍèÆü¤·¡¢±Ç²è¡ØÌî½Ã½è·º¿Í ¥¶¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ö¥í¥ó¥¸¡¼¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿
ËÜºî¤Ï¡¢¥Ö¥í¥ó¥¸¡¼¤¬±Ç²è½é¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£°ÅÞ¤¿¤Á¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Âà¼£¤¹¤ëÆæ¤ÎÃËK¤¬¡¢ÍÄ¤¤¾¯½÷¤ò2ÅÙ¤ÈÊâ¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤Ë¤·¤¿Îä¹ó¤ÊËãÌôÁÈ¿¥¤Î¥Ü¥¹¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ö¥í¥ó¥¸¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Ð¥ó¥Ï¡¢¥È¥¥ç¡¼¡×¤È°§»¢¡£¡ÖÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¸ì³Ø¤ÏÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¤Ç¡¢¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Û¤É¤À¡£¶µ°é¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤ó¤Î2Æü¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÁ´¤Æ¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÅìµþÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼¡²ó¡¢Íè¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¼«³Ð¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²¿Ç¯¤âÁ°¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÎÇÏ¤ÎÄ´¶µ»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¤½¤³¤ËÍè¤ë¿Í¤Ë¡Ø¤½¤³¤Î¼ã¤¤¤ä¤Ä¡ª ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¡© ¤ªÁ°¡¢»÷¤Æ¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤À¤·¤¿¡£Æ±Î½¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¡Ø¥Ö¥í¥ó¥¸¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤¯¤ì¤¿¡£·ë¶É¤½¤ì¤¬·ÝÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹¥¤¤Ê¥Ö¥í¥ó¥½¥óºîÉÊ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤ÏÈà¤ÎºîÉÊ¤òÁ´¤Æ¸«¤Æ°é¤Ã¤¿À¤Âå¤Ê¤ó¤À¡£1ÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¡Ù¡Ê69Ç¯¡Ë¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂº·É¤¹¤ë¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÈà¤ÎºîÉÊ¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ1ÈÖ¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È1ÈÖ¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¥Ö¥í¥ó¥¸¡¼¤È¤·¤Æ±éµ»¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤ò¤¹¤ë»þ¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èà¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤ÆÌòºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¿Í¤Ë¡ØÈà¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¤µ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¡Ê¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¡Ë¸ø³«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ö¥í¥ó¥¸¡¼ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤ÈÌóÂ«¤Ç¤¤ë¤è¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë»£¤ëÍ½Äê¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö¤³¤Î¡ØÌî½Ã½è·º¿Í ¥¶¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Í¡¦¥Ú¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Ç¡¢»ä¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤ò±é¤¸¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¡¢MC¤«¤éºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤À¤Í¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤éÆÍÁ³Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤¢¤´¤ò¤Ê¤Ç¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤¡¡Ä¡¢¥Þ¥ó¥À¥à¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤¬1970Ç¯¤ËÃËÀÍÑ²½¾ÑÉÊ¤ÎCM¤Ç¸«¤»¤¿¡È¥Þ¥ó¥À¥à¥Ý¡¼¥º¡É¤òÈäÏª¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤â±þ¤¨¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤ò¼ê¤Ë¥Þ¥ó¥À¥à¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ØÌî½Ã½è·º¿Í ¥¶¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡Ù¤Ï12·î20Æü¤è¤ê¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦ÍèÆü¤·¡¢±Ç²è¡ØÌî½Ã½è·º¿Í ¥¶¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ö¥í¥ó¥¸¡¼¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿
ËÜºî¤Ï¡¢¥Ö¥í¥ó¥¸¡¼¤¬±Ç²è½é¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£°ÅÞ¤¿¤Á¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Âà¼£¤¹¤ëÆæ¤ÎÃËK¤¬¡¢ÍÄ¤¤¾¯½÷¤ò2ÅÙ¤ÈÊâ¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤Ë¤·¤¿Îä¹ó¤ÊËãÌôÁÈ¿¥¤Î¥Ü¥¹¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ö¥í¥ó¥¸¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Ð¥ó¥Ï¡¢¥È¥¥ç¡¼¡×¤È°§»¢¡£¡ÖÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¸ì³Ø¤ÏÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¤Ç¡¢¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Û¤É¤À¡£¶µ°é¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤ó¤Î2Æü¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÁ´¤Æ¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÅìµþÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼¡²ó¡¢Íè¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¼«³Ð¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²¿Ç¯¤âÁ°¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÎÇÏ¤ÎÄ´¶µ»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¤½¤³¤ËÍè¤ë¿Í¤Ë¡Ø¤½¤³¤Î¼ã¤¤¤ä¤Ä¡ª ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¡© ¤ªÁ°¡¢»÷¤Æ¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤À¤·¤¿¡£Æ±Î½¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¡Ø¥Ö¥í¥ó¥¸¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤¯¤ì¤¿¡£·ë¶É¤½¤ì¤¬·ÝÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹¥¤¤Ê¥Ö¥í¥ó¥½¥óºîÉÊ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤ÏÈà¤ÎºîÉÊ¤òÁ´¤Æ¸«¤Æ°é¤Ã¤¿À¤Âå¤Ê¤ó¤À¡£1ÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¡Ù¡Ê69Ç¯¡Ë¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂº·É¤¹¤ë¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÈà¤ÎºîÉÊ¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ1ÈÖ¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È1ÈÖ¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¥Ö¥í¥ó¥¸¡¼¤È¤·¤Æ±éµ»¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤ò¤¹¤ë»þ¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èà¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤ÆÌòºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¿Í¤Ë¡ØÈà¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¤µ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¡Ê¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¡Ë¸ø³«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ö¥í¥ó¥¸¡¼ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤ÈÌóÂ«¤Ç¤¤ë¤è¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë»£¤ëÍ½Äê¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö¤³¤Î¡ØÌî½Ã½è·º¿Í ¥¶¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Í¡¦¥Ú¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Ç¡¢»ä¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤ò±é¤¸¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¡¢MC¤«¤éºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤À¤Í¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤éÆÍÁ³Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤¢¤´¤ò¤Ê¤Ç¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤¡¡Ä¡¢¥Þ¥ó¥À¥à¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤¬1970Ç¯¤ËÃËÀÍÑ²½¾ÑÉÊ¤ÎCM¤Ç¸«¤»¤¿¡È¥Þ¥ó¥À¥à¥Ý¡¼¥º¡É¤òÈäÏª¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤â±þ¤¨¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤ò¼ê¤Ë¥Þ¥ó¥À¥à¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ØÌî½Ã½è·º¿Í ¥¶¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡Ù¤Ï12·î20Æü¤è¤ê¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
- ¡ÎÆ°²è¡Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó·ã»÷ÇÐÍ¥¼ç±é¡ª±Ç²è¡ØÌî½Ã½è·º¿Í ¥¶¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡ÙÆÃÊó
- ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó·ã»÷ÇÐÍ¥¤ÎÍèÆü·èÄê¡ª¼ç±éºî¡ØÌî½Ã½è·º¿Í ¥¶¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡Ù±ÇÁü¤â½é²ò¶Ø
- ¡ÎÆ°²è¡Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤Î¡ØÏµ¤è¤µ¤é¤Ð¡Ù¤ò¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¹¼ç±é¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¡¿±Ç²è¡Ø¥Ç¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡ÙÍ½¹ðÊÔ
- ¡ÎÆ°²è¡Ï¤Ê¤¼¤«¹ÅçÊÛ¤Î¤¢¤Î¿Í¤¬¥Ð¥Õ¥¡¥ê¥ó¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¡¿¥Ð¥Õ¥¡¥ê¥óPR±ÇÁü¡Ê¥¸¥ç¥Ö¥º¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó½Ð±é¡Ë