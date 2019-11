米HBOが贈るアメコミドラマ『ウォッチメン』が、2020年1月独占日本初放送決定！

2009年に映画化もされたDCの人気コミックを、米HBOがTVシリーズ化した『ウォッチメン(原題:Watchmen)』が、2020年1月スターチャンネルにて独占日本初放送することが決定した。

スーパーヒーローが存在するもうひとつの現代のアメリカを舞台に描かれる本作は、アラン・ムーアによる原作コミックにインスパイア。黒衣を身に纏った女性スーパーヒーローを主人公に、様々なマスクを被ったヒーローや悪役たちが登場し、その苦悩と戦いが描かれる。

2009年にザック・スナイダー監督で映画化された『ウォッチメン』は、核の脅威がテーマだったが、本作では人種問題がテーマとなっており、ただのファンタジー作品ではない。

製作総指揮には、映画『スター・トレック イントゥ・ダークネス』や大ヒットドラマ『LOST』で脚本を手掛けたデイモン・リンデロフが務める。

主演は、『ビール・ストリートの恋人たち』で2019年アカデミー賞助演女優賞に輝いたレジーナ・キング。共演にも『運命の逆転』で主演男優賞を受賞したジェレミー・アイアンズ、『愛と青春の旅立ち』で助演男優賞を受賞したルイス・ゴセット・Jr などアカデミー賞受賞経験者が名を連ねる。その他、1980年代の人気刑事ドラマ『マイアミ・バイス』のドン・ジョンソンや『スリーピー・ホロウ』のトム・マイソン、DC映画『アクアマン』出演のヤーヤ・アブドゥル=マティーン二世などが出演している。

またスターチャンネルでは、11月22日(金)〜24日(日)に開催される東京コミコン2019に「スカパー!」ブース内に共同出展。会場では来場者に『ウォッチメン』オリジナルグッズを配布されるという。

ドラマ版『ウォッチメン』は、BS10 スターチャンネルにて2020年1月独占日本初放送。放送日など詳しい情報が発表され次第、お伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ウォッチメン』(c)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.