佐藤浩市が主演し、クリスマスの東京を舞台に壮大なスケールで描かれるサスペンス映画『サイレント・トーキョー And so this is Xmas』の製作が決定し、豪華共演陣も発表された。原作は、篠原涼子主演で実写化された『アンフェア』シリーズをはじめ多くのベストセラー小説を世に送り出し、『天体観測』『ドラゴン桜』などTVドラマの脚本も手掛ける作家・秦建日子による同名小説。ジョン・レノンの名曲「Happy Xmas(War Is Over)」にインスパイアされたストーリーの舞台はクリスマス・イブの東京。突如勃発した連続爆破テロ事件でパニックに陥り、事件へと巻き込まれる登場人物たちの様々な思惑や疑惑が交錯するノンストップ・クライムサスペンスだ。メガホンをとるのは、大ヒットドラマシリーズ『SP 警視庁警備部警護課第四係』の演出を手掛け、その劇場版2作品『SP THE MOTION PICTURE 野望篇』(10年)『SP THE MOTION PICTURE 革命篇』(11年)の監督もつとめた波多野貴文。主演は『記憶にございません!』(19年)、『楽園』(19年)など今年も出演映画が相次いだ名優・佐藤浩市。共演に石田ゆり子、西島秀俊、中村倫也、広瀬アリス、勝地涼ら豪華な俳優陣が名を連ね、さらに若手注目株の井之脇海が加わり、どのようなアンサンブルを見せるのか。本作は10月28日にクランクインを迎え、東京都内を中心に現在撮影中。舞台となる渋谷の街は、巨大なオープンセットを栃木県足利市に設営。約1万人ものエキストラを動員して撮影を行い、壮大なスケールで描く人間ドラマに期待が高まる。『サイレント・トーキョー And so this is Xmas』は2020年冬の公開を予定している。