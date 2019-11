【今週末の新作映画】『エージェント・オブ・シールド』ガブリエル・ルナ＆"北欧の至宝"マッツ・ミケルセン

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(11月8日〜)は、マーベルドラマ『エージェント・オブ・シールド』でゴーストライダーを演じたガブリエル・ルナが新ターミネーターを演じるあの話題作や、『ハンニバル』のマッツ・ミケルセンが出演する2作品が公開!

■11月8日(金)『ターミネーター:ニュー・フェイト』

ジェームズ・キャメロンが製作・原案を務め、サラ・コナー役のリンダ・ハミルトンやアーノルド・シュワルツェネッガーが再登板する1991年公開『ターミネーター2』の正統な続編。

一度は回避したと思われた人類滅亡の日"審判の日"。だが、その危機はまだ終わってはいなかった...。人類の命運を握る女性ダニーを守る謎の戦士グレースと、彼女の命を狙う凶悪に進化を遂げた最新型ターミネーター"REV-9"との壮絶な攻防。そして、彼らの前に現れるサラ・コナーとT-800。人類と地球の未来をかけた壮絶な戦いの火ぶたが、再び切って落とされる...。

その他の出演者:アーノルド・シュワルツェネッガー(『エクスペンダブルズ』)、リンダ・ハミルトン(『CHUCK/チャック』)、ガブリエル・ルナ(『エージェント・オブ・シールド』)、マッケンジー・デイヴィス(『ブラック・ミラー』)、ナタリア・レジェス(『Cumbia Ninja(原題)』)、ディエゴ・ボネータ(『新ビバリーヒルズ青春白書』)、トム・ホッパー(『アンブレラ・アカデミー』)





■11月8日(金)『グレタ GRETA』

『エル ELLE』アカデミー賞主演女優賞にノミネートされたフランス女優イザベル・ユペールと、『キック・アス』でブレイクを果たしたクロエ・グレース・モレッツが共演するスリラー。

ニューヨークの高級レストランで働くフランシス(クロエ・グレース)は、地下鉄の座席に置き忘れたバッグを見つける。持ち主は、孤独に暮らす未亡人グレタ(イザベル)。彼女の家までバッグを届けたフランシスは、彼女に亡き母への愛情を重ね、年の離れた友人として親密に付き合うようになる。しかしその絆は、やがてストーカーのようなつきまといへと発展し、フランシスは友人のエリカとともに恐ろしい出来事に巻き込まれていく―。

その他の出演者:マイカ・モンロー(『とらわれて夏』)、コルム・フィオール(『アンブレラ・アカデミー』)、スティーヴン・レイ(『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』)





■11月8日(金)『残された者 北の極地』

ハンニバル・レクター博士の若き日を描いたドラマ『ハンニバル』で主演を務めた"北欧の至宝"マッツ・ミケルセンが極寒の地で迫真の演技を魅せるサバイバル映画。

パイロットのオボァガード(マッツ)は、飛行機事故で北極地帯に不時着した。壊れた飛行機をその場しのぎのシェルターにし、白銀に包まれた荒野を毎日歩き回り、魚を釣り、救難信号を出すという自ら定めた日々のルーティーンをこなしながら、救助を待っていた。しかし、ようやく救助に来たヘリコプターは強風のために墜落し、女性パイロットは大怪我を追ってしまう。目の前の確実な「生」を獲得してきた男は、瀕死の女を前に、ついに自らの足で窮地を脱しようと決心するすが...。

その他の出演者:マリア・テルマ(『Fangar(原題)』)





■11月8日(金)『永遠の門 ゴッホの見た未来』

第91回アカデミー賞主演男優賞にノミネートされた、有名画家フィンセント・ヴァン・ゴッホの伝記映画。マッツ・ミケルセンは、ゴッホに重要な問いを投げかける聖職者を演じる。

幼いころから精神に病を抱え、まともな人間関係が築けず、常に孤独だったフィンセント・ファン・ゴッホ(ウィレム・デフォー『アクアマン』)。才能を認め合ったゴーギャンとの共同生活も、ゴッホの衝撃的な事件で幕を閉じることに。あまりに偉大な名画を残した天才は、その人生に何をみていたのか―。

その他の出演者:ルパート・フレンド(『HOMELAND』)、マチュー・アマルリック(『グランド・ブダペスト・ホテル』)、エマニュエル・セニエ(『毛皮のヴィーナス』)、アンヌ・コンシニ(『エル ELLE』)、オスカー・アイザック(『スター・ウォーズ』シリーズ)

