ドラマ「アンフェア」シリーズや「ドラゴン桜」などの脚本家、小説家として知られる秦建日子(はた・たけひこ)の小説「And so this is Xmas」が、佐藤浩市主演、石田ゆり子、西島秀俊の共演により映画化されることが6日、明らかになった。ジョン・レノンの名曲「Happy Xmas(War Is Over)」にインスパイアされた物語で、クリスマス・イブの東京で勃発した連続爆破テロ事件を描く。ドラマ・映画「SP」シリーズの波多野貴文監督がメガホンを取り、その他キャストに中村倫也、広瀬アリス、井之脇海、勝地涼ら。クランクアップは12月下旬、公開は2020年冬予定。

本作は、2016年に発売された原作に基づき、連続爆破テロ事件でパニックに陥る日本を舞台に、事件に巻き込まれていく登場人物たちのさまざまな思惑が交錯するクライムサスペンス。キャストの役柄は明かされていないが、主演の佐藤は「戯曲を映像化する面白さと難しさがある作品です。エンターテイメント作品としての高揚感をキープしつつ、喉元にはある異物感を感じて貰う。そんな作品にするために波多野監督以下スタッフキャストで撮了まで走りたいと思います」と意気込みを語る。

また、原作者の秦は映画化について「『アンフェア』でご一緒した佐藤浩市さん、連続ドラマで何度もご一緒した西島秀俊さんを始め、素晴らしいキャスト・スタッフが集結してくれたと聞き、原作者冥利に尽きる思いです。小説から映画になるにあたり、いくつか設定が変わったりストーリーラインが変わったりということはあるようですが、そこは映画製作チームを信頼して、私は原作者チェックなどの口出しは一切しておりません」とコメントしている。

脚本は、スペシャルドラマ「都庁爆破!」(2018)、連続ドラマ「TWO WEEKS」(2019・7月クール)などの山浦雅大。

10月28日にクランクインし、現在も東京都内を中心に撮影中。また物語のメインとなる渋谷の街を再現した巨大オープンセットを栃木県足利市に設営し、約1万人のエキストラを動員した撮影も行われるという。石田、西島、波多野監督のコメントは以下の通り。(編集部・石井百合子)

<石田ゆり子>

一年で一番幸せな空気に包まれるクリスマスの夜。その日にもし、東京でテロが起きたら。登場人物の様々な視点で描かれる予測不能な展開に、 私はこの作品に込められた人とのつながりと愛について深く考えさせられました。 初めてご一緒する波多野監督、佐藤浩市さんをはじめとする共演者の皆さんとともにこの作品に込められたメッセージを一人でも多くの方に届けることができたらと思います。

<西島秀俊>

波多野組の参加は本作で2度目になりますが、前作とは全く違った世界観でとても楽しみです。監督ならではの娯楽性の高さとスケール感に今から期待を膨らませています。クリスマスで賑わう街並みが、一瞬にして緊張と不安に包まれてしまう。その大掛かりなフィクションの世界に、観客の皆様と深く入り込んでいきたいと思っています。

<波多野貴文監督>

平和を生きる日本。テロは海の向こう側の話。あなたの正義は何ですか? ジョン・レノンの名曲にインスパイアされたこの原作が放つメッセージ性の強いサスペンスを映像化するにあたり、今を生きる人の様々な視点を通して、事件のインパクトを日常というリアリティを保ちながら表現しつつ壮大なエンターテインメントとして描きます。日本に注目が集まる2020年。クリスマス。鐘の音と共にこの事件の本質を見届けて頂けたらと思います。

映画『サイレント・トーキョー And so this is Xmas』は2020年冬全国公開