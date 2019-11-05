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Does Catnip Really Make Cats 'High'? | Live Science
https://www.livescience.com/does-catnip-get-cats-high.html
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by rebeck96
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by NadineDoerle
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