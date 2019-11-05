Âè1°Ì¤Ï¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È THE END ¡È¤½¤ì¡É¤¬¡¢¸«¤¨¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¡ÙÀè½µ¸ø³«±Ç²è ½é½µÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5¡Ê11·îÂè1½µ¡Ë
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö±Ç²è¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Æâ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿2019Ç¯11·îÂè1½µ¸ø³«ºîÉÊ¤Î½µËö¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1°Ì¡§¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È THE END ¡È¤½¤ì¡É¤¬¡¢¸«¤¨¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¡Ù49.2%
27Ç¯¼þ´ü¤Ë¸½¤ì¤ëIT¡á¡È¤½¤ì¡É¤Ï¡¢¿À½Ðµ´Ë×¤ÇÊÑ¸¸¼«ºß¤Ë»Ñ·Á¤òÊÑ¤¨¡¢»Ò¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤Þ¤Ç¤â¶²ÉÝ¤Î¤É¤óÄì¤Ë´Ù¤ì¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¶²¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Á°ºî¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¸Ç¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¡ãÌóÂ«¡ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¸¤¦Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á7¿Í=¡È¥ë¡¼¥¶¡¼¥º¡ÊÉé¤±¸¤¡Ë¡É¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Ä®¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¸¶ºî¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¡¢´ÆÆÄ¤òÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£¤¬Ì³¤á¤ëËÜºî¡£¥Ó¥ë¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥«¥ô¥©¥¤¡¢¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Á¥ã¥¹¥Æ¥¤¥ó¡¢¥Ó¥ë¡¦¥Ø¥¤¥À¡¼¡¢¥¤¥¶¥¤¥¢¡¦¥à¥¹¥¿¥Õ¥¡¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥é¥ó¥½¥ó¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ó¡¼¥ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢¨¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È THE END ¡È¤½¤ì¡É¤¬¡¢¸«¤¨¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡Ö¥Ú¥Ë¡¼¥ï¥¤¥º¤Î¶²¤í¤·¤µ¤È¡¢¥ë¡¼¥¶¡¼¥º¤ÎÍ§¾ð¤É¤Á¤é¤âºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡×¡Ö¥Ú¥Ë¡¼¥ï¥¤¥º¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò±£¤·Ì£¤Ë¤·¤¿¶²ÉÝ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤¬Â³¤¯3»þ´Ö¡£¡×¡Ö¥®¥ã¥°¤¢¤ê ¶²ÉÝ¤¢¤ê ´¶Æ°¤¢¤ê ¤¢¤Ã¤È¤æ¤¦´Ö¤Î169Ê¬¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
Âè2°Ì¡§¡Ø¥Þ¥Á¥Í¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ù20.8%
ËÜºî¤Ï¡¢³©Àî¾Þºî²È¡¦Ê¿Ìî·¼°ìÏº¤¬2016Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Á¥Í¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ÆüËÜ¡¦¥Ñ¥ê¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¼ç¿Í¸ø¤È³¤³°ÄÌ¿®¼Ò½êÂ°¤Î½÷À¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÈÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÅ·ºÍ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¼¬ÌîÁï»ËÌò¤ËÊ¡»³²í¼£¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÄÌ¿®¼Ò¤Ë½êÂ°¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¾®ÊöÍÎ»ÒÌò¤ËÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤¬Ê±¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤ò¡¢Ê¡»³²í¼£¼ç±é¤Î¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØÃë´é¡Ù¤Ê¤É¤Ç¹ª¤ß¤Ç³Î¤«¤Ê±é½ÐÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿À¾Ã«¹°¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢¨¡Ø¥Þ¥Á¥Í¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡Öº£¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥®¥¿¡¼¤Î²»¿§¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸«»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÎø¤Î±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡ÖÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Î±éµ»ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ ÎÞ¤¬¥Ý¥í¥ê¡£¡×¡ÖÁ´ÊÔ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿¡¼¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
Âè3°Ì¡§¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù12.7%
¡ÖÃË½÷¤Ï1m°Ê¾åÎ¥¤ì¤ë¡×¡Ö²¼Ãå¤ÏÇò¤Î¤ßÃåÍÑ²Ä¡×¡Ö´¨¤¯¤Æ¤â¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¥¿¥¤¥Ä¤Ï»ÈÍÑ¶Ø»ß¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¡×¡Ö¼ø¶ÈÃæ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÏÃË»Ò1Ê¬¡¢½÷»Ò3Ê¬°ÊÆâ¡×¤Ê¤É¡¢À¸ÅÌÃ£¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤ë¹»Â§¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¹»Â§¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¹â¹»À¸¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¾®ÌîÅÄÁÏ³ÚÌò¤Ëº´Æ£¾¡Íø¡ÊSexy Zone¡Ë¡¢ÁÏ³Ú¤Î¿ÆÍ§¡¦·î²¬ÃæÌïÌò¤Ë郄¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë¤¬Ê±¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¶¦±é¤Ë¥â¥È¡¼¥éÀ¤ÍýÆà¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¡¢ÀýÆâÌ´ºÚ¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢°ªÍÈ¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£´ÆÆÄ¤ò¡¢¡Ø¤¤¤Á¤´¤Î±´¡Ù¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·±Ô¡¦¿û¸¶¿ÂÀÏº¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢¨¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡Ö¹»Â§¤Î¤»¤¤¤Ç¿§¡¹¤Ê»×¤¤¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë±Ç²è¡£¡×¡Ö·î²¬ÃæÌï¡Ê郄¶¶³¤¿Í¡Ë¤Î¤ªÄ´»Ò¼Ô¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¼Â¤ÏÊª»ö¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ëÌòÊÁ¤Ë¤È¤Æ¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
Âè4°Ì¡§¡ØÊÄº¿ÉÂÅï¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ«¡½¡Ù7.4%
ÖäÌÚË©À¸¤Î¸¶ºî¤ò¡Ø°¦¤ò¸ð¤¦¤Ò¤È¡Ù¡Ø¥¨¥ô¥§¥ì¥¹¥È ¿À¡¹¤Î»³Îæ¡Ù¤ÎÊ¿»³½¨¹¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ë¤è¤ê±Ç²è²½¡£»à·º¼ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·º¤Î¼¹¹Ô¤¬¼ºÇÔ¤·º£¤ÏÀº¿À²ÊÉÂÅï¤Ë¤¤¤ë½¨´ÝÌò¤Ë¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢½¨´Ý¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë´µ¼Ô¡¦¥Á¥å¥¦¤µ¤óÌò¤Ë°½Ìî¹ä¡¢Éã¿Æ¤«¤éDV¤ò¼õ¤±Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤¹¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦Í³µªÌò¤Ë¾®¾¾ºÚÆà¤¬Ê±¤¹¤ë¡£
¢¨¡ØÊÄº¿ÉÂÅï¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ«¡½¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡Ö¿Í¤ÎÄË¤ßÈá¤·¤ß¿É¤µ¡¢¿Í¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë»×¤¤¤ä¤ë¿´¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤ÆÍè¤ë±Ç²è¡£¡×¡Ö¿Í¤ò»¦¤á¤ë¤³¤È¤Ï¹ÎÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Çµß¤ï¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡ÄÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î¿É¤µ¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¡×¡Ö½Ð±é¼ÔÃ£¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¡ª ÆÃ¤Ë¾®¾¾ºÚÆà¤µ¤ó¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤ÎÞÕ¿È¤Î±éµ»¡£¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
¢¨¡ØNO SMOKING¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡ÖºÙÌî¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þÂå¤«¤é¡¢²ÈÄí¡¢±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢Áá´ü¤Î¥Ð¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ®½Å¤Ê¥é¥¤¥Ö±ÆÁü¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
¡Ú±Ç²è¥é¥ó¥É ½é½µÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
2019Ç¯11·îÂè1½µ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó³«»ÏÆü¤«¤é2019Ç¯11·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¡Ê¢¨1¡Ë¤ò½¸·×¤·¡¢Í½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¤Î³ä¹ç¡Ê¢¨2¡Ë¤¬¹â¤¤ºîÉÊ¤«¤é½ç¤Ë¡Ö±Ç²è¥é¥ó¥É ½µËöÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡§Í½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤È¤Ï¡¢±Ç²è¥é¥ó¥É¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¾å±Ç»þ´Ö¤«¤é³Æ·à¾ì¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿²ó¿ô¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡§Í½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹³ä¹ç¤È¤Ï¡¢2019Ç¯11·îÂè1½µ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿³ÆºîÉÊ¤ÎÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ò¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á´ºîÉÊ¤ÎÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤Î¹ç·×¤Ç³ä¤Ã¤¿¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2019Ç¯11·îÂè1½µ¸ø³«¤ÎÁ´ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±ÇºîÉÊ¤ÏËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É