米国、パリ協定離脱を正式通告 1年後に完了へ
【AFP＝時事】米国は4日、国連（UN）に対し、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定（Paris Agreement）」からの離脱を正式に通告した。世界最大の経済国である米国は、パリ協定を離脱する唯一の国となる。
パリ協定離脱は通告から1年後に完了する。通告を発表したマイク・ポンペオ（Mike Pompeo）国務長官は、同協定が米国に対し「不公平な経済的重荷」を課したとした昨年のドナルド・トランプ（Donald Trump）大統領の発言を繰り返した。
【翻訳編集】AFPBB News
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パリ協定離脱は通告から1年後に完了する。通告を発表したマイク・ポンペオ（Mike Pompeo）国務長官は、同協定が米国に対し「不公平な経済的重荷」を課したとした昨年のドナルド・トランプ（Donald Trump）大統領の発言を繰り返した。
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