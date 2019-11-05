Å·³¤Í´´õ¡¢Ï¢¥É¥é¤Ç½é¤ÎÇ¾³°²Ê°åÌò¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê52¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¡¡¡½Å·ºÍÇ¾³°²Ê°å¤Î¾ò·ï¡½¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË ¸å10¡§00¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£³°²Ê°å¤ÎÃæ¤Ç¤â°ì°®¤ê¤Î¡Ø¼ê½Ñ¤ÎÅ·ºÍ¡Ù¤¬½¸¤¦¾ì½ê¡¢Ç¾³°²Ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿·²Áü·à¤Ç¡¢Å·³¤¤Ïº£²ó¡¢¡ÈÇ¾³°²Ê°å¡ÉÌò¤Ë½éÄ©Àï¡£²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â´µ¼Ô¤ÎÌ¿¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¿¼»³ô¤»Ò(¤ß¤ä¤Þ¡¦¤è¤¦¤³¡¿50)¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Å·³¤¤ÎÆ±¶É¼ç±é¤Ï¡Øµ¶Áõ¤ÎÉ×ÉØ¡Ù¡Ê2015Ç¯10·î´ü¡Ë°ÊÍèÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·³¤Í´´õ¡¢¸ª½Ð¤·¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¡¡Å·³¤¤Ï¡Öº£¡¢¿§¡¹¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Ä´¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¤âÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡¢ÊÙ¶¯¤È¶ÛÄ¥¤ÎÏ¢Â³¡¢½ÏÎý¤·¤¿Ç¾³°²Ê°å¤ÎÍ¾Ì¿¤Ï¤È¤Æ¤âÃ»¤¤¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤¸½¾õ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤ª¼Çµï¤Ë³è¤«¤»¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÇ¾Æ°Ì®áî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´ÉÍý¿¦ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¦àö»Ò¤¬¤Þ¤È¤á¤ëÅìÅÔÉÂ±¡¡¦Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬Âè°ìÍ¥Àè¤ÎÆ±¤¸¤¯Ç¾¼ðáç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¹õ´ä·ò¸ã¡Ê53¡Ë¡¢Å·ºÍ¤À¤¬¼Âµ»¤¬¤«¤é¤Ã¤¤·¥À¥á¤ÊÀìÌç¸¦½¤°å¡¦¾®´ù¹¬»Ò¡Ê26¡Ë¡¢³°²Ê¤â¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¤â½ÐÍè¤ëÆóÅáÎ®¤Ê¤¬¤é¼Â¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²ô¤ÇÆ±Î½¤Ë¤â´µ¼Ô¤Ë¤â¿´¤ò³«¤«¤Ê¤¤À¾·´ÂöËá¡Ê34¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¿ËÞ¤À¤¬¡¢¿Í¤ÎÅ¬ºàÅ¬½ê¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÄ¹¤Îº£½ÐÀî¹§Íº(61¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ëBAR¡Ø¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥«¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦ÍèÅçÃ£Ìé(30)¤Ê¤É¸ÄÀÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬´é¤òÂ·¤¨¤ë¡£Å·³¤¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼¡¡¹È¯É½¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢ÁÇÅ¨¤ÇÍê¤â¤·¤¤¶¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¡Ø¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¡Ù¤òºî¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¡¼¡¢Áá¤¯³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡ª ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ò¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ -¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿-¡Ù¡Ø°åÎ¶-Team Medical Dragon-¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎÓ¹¨»Ê¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Å·³¤¤È¤Ï¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÂçùà¶³»Ê¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÅ·³¤¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ ¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·³¤Í´´õ¡¢¸ª½Ð¤·¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¡¡Å·³¤¤Ï¡Öº£¡¢¿§¡¹¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Ä´¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¤âÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡¢ÊÙ¶¯¤È¶ÛÄ¥¤ÎÏ¢Â³¡¢½ÏÎý¤·¤¿Ç¾³°²Ê°å¤ÎÍ¾Ì¿¤Ï¤È¤Æ¤âÃ»¤¤¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤¸½¾õ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤ª¼Çµï¤Ë³è¤«¤»¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÇ¾Æ°Ì®áî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´ÉÍý¿¦ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¦àö»Ò¤¬¤Þ¤È¤á¤ëÅìÅÔÉÂ±¡¡¦Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬Âè°ìÍ¥Àè¤ÎÆ±¤¸¤¯Ç¾¼ðáç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¹õ´ä·ò¸ã¡Ê53¡Ë¡¢Å·ºÍ¤À¤¬¼Âµ»¤¬¤«¤é¤Ã¤¤·¥À¥á¤ÊÀìÌç¸¦½¤°å¡¦¾®´ù¹¬»Ò¡Ê26¡Ë¡¢³°²Ê¤â¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¤â½ÐÍè¤ëÆóÅáÎ®¤Ê¤¬¤é¼Â¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²ô¤ÇÆ±Î½¤Ë¤â´µ¼Ô¤Ë¤â¿´¤ò³«¤«¤Ê¤¤À¾·´ÂöËá¡Ê34¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¿ËÞ¤À¤¬¡¢¿Í¤ÎÅ¬ºàÅ¬½ê¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÄ¹¤Îº£½ÐÀî¹§Íº(61¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ëBAR¡Ø¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥«¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦ÍèÅçÃ£Ìé(30)¤Ê¤É¸ÄÀÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬´é¤òÂ·¤¨¤ë¡£Å·³¤¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼¡¡¹È¯É½¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢ÁÇÅ¨¤ÇÍê¤â¤·¤¤¶¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¡Ø¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¡Ù¤òºî¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¡¼¡¢Áá¤¯³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡ª ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ò¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ -¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿-¡Ù¡Ø°åÎ¶-Team Medical Dragon-¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎÓ¹¨»Ê¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Å·³¤¤È¤Ï¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÂçùà¶³»Ê¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÅ·³¤¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ ¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£