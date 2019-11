【今週スタートの海外ドラマ】『マジシャンズ』『このサイテーな世界の終わり』などが配信スタート

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、『クリミナル・マインド』シーズン13や、大人版『ハリー・ポッター』と評される『マジシャンズ』、ブラックコメディ『このサイテーな世界の終わり』など新シーズンがスタート。お見逃しなく!

11月4日(月)から11月10日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

11月4日(月)

■22:00〜シーズン13(スーパー!ドラマTV)

シリアルキラーの次なる犯行を防ぐべく、プロファイリングで犯人像を推理するFBIのエリートチーム"BAU"の活躍を描いた人気の犯罪捜査ドラマ。新キャラクター&かつてのメンバーも登場するシーズン。そして、リード役のマシュー・グレイ・ギュブラーが長年あたためてきたという"ピエロ"を題材にした監督エピソードは必見。





11月5日(火)

■シーズン2(Netflix)

人生を変えたい少女アリッサと、彼女を殺す機会をうかがうサイコパスの少年ジェームズ。そんな二人のロードトリップを描いたブラックコメディ。新シーズンは、事件を引きずっているアリッサの前に現れた謎の少女ボニーの過去が描かれる。





11月6日(水)

■シーズン4(Hulu)

大人版『ハリー・ポッター』と評されるダークファンタジーのシーズン4。前シーズンで、失っていた魔法の力を取り戻したものの、"図書館"によってこれまでの記憶を消されてしまい、魔法を知らない別人格として暮らすようになっていたクエンティンたち。新シーズンでは、そんな彼らが身の周りに異変を感じ、記憶を取り戻そうと奮闘するが、一方で恐ろしい怪物との戦いも...。



■シーズン4(Netflix)

第1話は300万人超の視聴者を数え、放送局であるOprah Winfrey Networkにおいて当時の最高視聴者数を叩き出したヒューマンドラマ。テネシー州メンフィスの巨大教会を運営するグリーンリーフ家は、清廉潔白で幸せに満ちていた。だが彼らの笑顔の下には、欲望と愛憎渦巻く数々の罪深い秘密が隠されている...。



