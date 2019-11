ソーシャルメディアにおいて人気俳優＆ドラマ作品とは？

米The Hollywood Reporterが、ソーシャルメディアの分析をするMVPindexのデータをもとに、ソーシャルメディア上で人気の俳優&TVドラマをランキング化。Facebook、Instagram、Twitter、Youtubeなど、私たちが日常的に使うソーシャルメディアで高く支持されている人・作品とは?(10月22日までの集計)

俳優ランキングのトップは、米Forbesが選ぶ「最も稼いだ俳優」にも選ばれた"ザ・ロック"ことドウェイン・ジョンソン(『ワイルド・スピード』シリーズ)。現地時間の10月18日(金)、ドウェインは自身のInstagramに#flashbackfridayのタグを付けて15歳の頃の写真を投稿。

本人がキャプションで「まるで僕が疫病にかかっているかのようにみんな(生徒も先生も)に距離を置かれていたんだ。彼らは僕のことを秘密捜査官だと思っていたからね」と綴っている通り、とても15歳には見えないその風貌の写真は、690万人以上「いいね」されており、この週にドウェインが得た「いいね」総数約1370万の半数をこの写真が占める形となった。(ドウェインはほぼ毎日投稿している)

therock(@therock)がシェアした投稿 - 2019年10月月18日午前12時38分PDT

その他に、2018年1月以来にこのランキングの順位を更新したザック・エフロンにも注目。18日に32歳の誕生日を迎えたザックには、Twitterで19万以上、Instagramで440万以上の「いいね」が寄せられた。

Thanks for all the bday wishes, love you all! October 19, 2019

ドラマランキングでは、ソーシャルメディアの利用率が高いティーンに支持されている米CWの大人気青春ドラマ『リバーデイル』が首位を獲得した。

ランキングは以下の通り。

【俳優ランキング】

1.ドウェイン・ジョンソン

2.プリヤンカー・チョープラ

3.クリス・ヘムズワース

4.コール・スプラウス

5.エウヘニオ・デルベス

6.ジェニファー・ロペス

7.ザック・エフロン

8.ジョージ・タケイ

9.リース・ウィザースプーン

10.アレクサンドラ・ダダリオ

【TVシリーズランキング】

1.『リバーデイル』

2.『グレイズ・アナトミー』

3.『ウォーキング・デッド』

4.『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

5.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

6.『スポンジ・ボブ』

7.『THE FLASH/フラッシュ』

8.『リック・アンド・モーティー』(シットコムアニメ)

9.『サウスパーク』(ストップモーション・アニメ)

10.『El Senor de los Cielos(原題)』(2013年にスタートし、シーズン7に突入する米国のスペイン語TV局が贈る人気ドラマ)

