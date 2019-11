EXILE/FANTASTICS from EXILE TRIBEの佐藤大樹が、ファースト写真集『STEP BY STEP』(幻冬舎)を、25歳の誕生日となる2020年1月25日に発売することが明らかになった。ハワイで撮影された本作について佐藤は「この一冊を機に、自分という人間を沢山の方に知っていただきたいです」と語っている。EXILEの最年少メンバーでありながら、昨年メジャーデビューしたFANTASTICSのリーダーを務め、さらに映画『ママレード・ボーイ』『センセイ君主』などに出演し俳優としても活躍する佐藤。今回の写真集は、本人が撮影地からコンセプト、構成や写真セレクトまで楽しみながら加わり、約1年かけて制作した。ハワイの大自然の中で写真家・荒木勇人により撮影された本作には、佐藤の多彩な表情や、鍛え上げられたしなやかで美しい体を存分に収録。約2万字にのぼるインタビューでは、EXILEとの運命的な出会い、毎日悔しくて泣きながらも食らいついていった舞台稽古、人生を変えたEXILE PERFORMER BATTLE AUDITIONのほか、学んだことをこぼさないためにつけている「ダンスノート」と「俳優ノート」、FANTASTICSのメンバーへの思いなどを語っている。写真集ではさらに、幼少期の写真や大事にしている私物の紹介、マニアックな125の質問に答えるコーナー、恩師からの温かいメッセージなども収録。目標に向けてがむしゃらに走り続ける佐藤の姿をあますところなく収めた1冊となっている。佐藤は「念願の写真集。最初にオファーを受けたとき、本当に自分なんかで良いのかと戸惑いました」とオファーを受けた当時の心境を明かし、「一生に一度しかないファースト写真集。やるからには自分のやりたい事、撮りたい写真、レイアウトやコンセプトまでとことん追求したいと思い、大好きなスタッフの方々と共に最強のクルーでゼロから作りあげた自信作です!“等身大と背伸び”の色んな表情を詰め込みました!」とアピールしている。佐藤大樹ファースト写真集『STEP BY STEP』は、幻冬舎より2020年1月25日発売。価格は通常版は2300円(税抜)、特別限定版DVD付きは2500円(税抜)。