任天堂の人気ゲームアプリ「マリオカート ツアー」が、ゴールドパス会員を対象に、リアルタイムマルチプレイのベータテストを12月に実施すると発表しています。

「マリオカート ツアー」は、9月25日にリリースされると、リリース24時間で2,000万ダウンロード突破、リリース1週間で9,000万ダウンロード突破と、好調なスタートダッシュを決めたレースゲームアプリです。



マリオをはじめとする人気キャラクターたちが繰り広げるレースは、レベルに応じて設定を変えられるなど楽しいのですが、往年の「マリオカート」に親しんだファンからは、同ゲームの醍醐味とも言える複数ユーザーでの対戦機能を希望する声も多くあがっていました。







マリオカート ツアーの公式Twitterアカウントは11月1日、「ゴールドパス」会員を対象としたリアルタイムマルチプレイのベータテストを12月に実施すると発表し、会員に協力を呼びかけています。







ベータテスト予告と参加の呼びかけは、英語アカウントでも行われています。



A real-time multiplayer beta test is planned for December and will be available to #MarioKartTour Gold Pass subscribers.

Stay tuned here for more details coming soon. pic.twitter.com/xNIdJE44cI

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) November 1, 2019