■アナとエルサのフォトスポットも!

■メニュー&グッズをチラ見せ

【「『アナと雪の女王2』OH MY CAFE」概要】

映画『アナと雪の女王2』の公開を記念したカフェが、11月15日(金)から、東京・表参道を皮切りに、順次オープンする。「『アナと雪の女王2』OH MY CAFE」と題された本カフェは、本作にちなんだキャラクターをモチーフにしたオリジナルメニューやグッズなどが楽しめるカフェ。東京と大阪には、等身大のアナとエルサが出迎えるフォトスポットも登場し、さらに、オラフにフィーチャーした冬休みの期間限定特別企画“オラフ in HOLIDAY”イベントも実施予定だ。メニューは、トマトスープやスープパスタなど、これからの寒い季節にぴったりなものばかり。楽曲「とびら開けて」でアナが歌った大好物のサンドイッチも、しっかりメニューに入っている。また12月20日(金)から始まる“オラフ in HOLIDAY”メニューとして、「ゲイル舞うサクサクパイプレート」なども追加で登場する予定。オリジナルグッズは、クリスマスツリーにも飾れそうな「オーナメント」や、可愛らしい「コンパクトミラー」など豊富に揃う。「『アナと雪の女王2』OH MY CAFE」は、東京(2ヵ所)・大阪・名古屋・北海道・福岡・京都の6都市7会場で開催。・東京(OH MY CAFE TOKYO 東急プラザ表参道原宿店)日程:11月15日(金)〜2020年1月13日(月・祝)・大阪(kawara CAFE&DINING心斎橋店)日程:11月16日(土)〜2020年1月13日(月・祝) ほか