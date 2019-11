【11月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（1位から6位）

めっきり日足も短くなり、日に日に秋が深まってきました。さて今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。先ほどの12位から7位に続き、トップの6星座をご紹介。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。







【6位】魚座(2/19〜3/20)

新しいことを始めたいという意欲が出てきますが、何をしたらいいのかはぼんやりとしたまま、という状態に。チャレンジ運はあるので、思いついたことになんでも挑戦してみましょう。オフタイムを使って、目的を定めないドライブも心の解放に。自由な環境に自分を置くことで、本当はやりたかったことが見えてきます。また旅先でロマンスの予感も。仕事運、金運は大きな動きはありません。それよりも、今月は自分探しを。ラッキーアイテムはスマートフォン。



オススメドラマ:チャレンジすることで意外な才能が開花!?『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』(Amazon Prime Videoで配信中)

【5位】双子座(5/21〜6/21)

細かいことに目がいくようになります。仕事でもプライベートのつきあいでも、気遣いができるあなたに人気は集中します。グループの連絡係りをしつつ、集まりの段取りを決めていくことも得意に。仕事では上司に重宝されそうです。人の短所も目につくようになりますが、そこは片目をつぶりましょう。また飲み込みの悪い人がいても、相手のペースに合わせてあげて。チャレンジにも意欲的に。電撃的な恋に飛び込んでいく人もいそう。ラッキーアイテムはコインケース。



オススメドラマ:地雷を踏まないように立ち回ることの大切さは『ザ・モーニングショー』で(Apple TV+で11月2日(土)より配信開始)

【4位】射手座(11/23〜12/21)

ふと目にしたニュースやWEB記事など小さなことがきっかけで、自分の人生を見直したくなる心境になりそう。近々運勢が大きく動きだすことになりそうです。恋愛運、仕事運は安定しているので、ひとりきりになれる時間を作って、今後の人生の方向性を考えてみるのもよいでしょう。意志力が強まっているときなので、相談するよりも自分で決めましょう。年上の人と交流するのもよい刺激に。ボランティア活動に参加するのもよいでしょう。ラッキーアイテムはネックレス。



オススメドラマ:新たな人生を選ぶのは慎重に...。『僕と生きる人生』(Netflixで配信中)

【3位】山羊座(12/21〜1/19)

問題の解決のヒントが見えたり、待ち望んでいた出会いがあるなど、幸運が流れ込み始めているのを感じる出来事が相次ぎそうです。カンも冴えるときなので、この人とは長くつきあうことになりそう、この買い物は得しそう、と思ったら、直感を信じて行動しましょう。対人関係でも、急に頭に浮かんだ昔の友人から連絡があるなど、不思議な再会があるでしょう。カップルは言葉がなくても理解しあえる、円満な関係を築けそう。ラッキーアイテムは帽子。



オススメドラマ:でもやっぱり言葉で伝えるって大事『フォーエバー 〜人生の意味〜』(Amazon Prime Videoで配信中)





【2位】獅子座(7/23〜8/22)

周囲の人からの愛情に包まれる癒しの月、もしくは癒されることで運気アップできる月です。対人運が非常によいときなので、オンオフともに人間関係を大切に。恋人や友人と本音を語りあうのもよいでしょう。休みをとってリゾートでのんびりするのも開運に。リラックスした後にチャンスがやってきます。また恋は積極的に探しにいくより、のんびり構えていたほうがよさそう。金運も上昇します。インテリアなど住環境の改善に投資を。ラッキーアイテムはステーショナリー。



オススメドラマ:愛のカタチはいろいろ...『モダン・ラブ 〜今日もNYの街角で〜』(Amazon Prime Videoで配信中)

【1位】水瓶座(1/20〜2/18)

趣味で出会った友人が仕事のチャンスをくれたり、仕事で知り合った人がプライベートで大親友になるなど、オンオフの人間関係がよい意味で繋がっていくことになる運勢。一回、挨拶するだけと思った人が、今後大切な相手になる可能性があります。今月は小さな出会いも大切に。オフィシャルで恋が始まる運勢も入ります。秘密裏に進めるようにしましょう。玉の輿の暗示も。カップルは恋人に出世運が。応援してあげましょう。ラッキーアイテムはブレスレット。



オススメドラマ:どんな縁も実は繋がっている...『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

(監修:ステラ薫子)



(海外ドラマNAVI)

Photo:Amazon Original『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』/『ザ・モーニングショー』© 2019 Apple Inc. All rights reserved./Netflixオリジナルドラマ『僕と生きる人生』/Amazon Original『フォーエバー 〜人生の意〜』/Amazon Original『モダン・ラブ 〜今日もNYの街角で〜』/『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』© 2018 Warner Bros. Japan LLC All rights reserved.