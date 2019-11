【11月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（7位から12位）

めっきり日足も短くなり、日に日に秋が深まってきました。さて今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。まずは12位から7位までをご紹介。

【12位】牡羊座(3/21〜4/19)

恋にも仕事にも意欲満々。ただし対人運に波があるので、エネルギーのオンオフに気をつけたほうがよさそう。特にオフィシャル面では人の意見に理解を示す態度が大切。スポーツにツキがあるので、身体を動かすことがストレス解消に。恋愛運も波乱気味。押すよりも引いたほうがうまくいきます。金運は徐々に上向きになります。家の中に眠っているものがお金に変わっていく暗示。部屋の整頓をしながら、宝探しをしてみましょう。ラッキーアイテムは腕時計。

オススメドラマ:『KonMari 〜人生がときめく片づけの魔法〜』の"こんまりメソッド"でときめく宝物を見つけよう!(Netflixで配信中)





【11位】牡牛座(4/20〜5/20)

オンオフで運気の差が出てきます。プライベート面は快調。恋の出会いや、恋人や友人と絆の深まりの暗示が出ています。特に恋愛運が吉。一方、仕事面では重い仕事が降ってきたり、能力不足を感じる出来事があったりと、プレッシャーを感じてしまいそう。成長の運気でもありますので、まずは目の前の事を片付けましょう。月の終盤には仕事運が回復を始めます。友人を誘って、一泊旅行を楽しむのもよいでしょう。パワーが復活します。ラッキーアイテムは地図。

オススメドラマ:全身に入れた地図のタトゥーは無実の兄を助けるため!『プリズン・ブレイク』(Amazon Prime Video/Huluで配信中)





【10位】蠍座(10/24〜11/22)

秘密主義になりやすいとき。人に頼むより自分で進めたほうが早いと、誰にも相談せず物事を進めようとする傾向が出てきます。うまく進めばいいのですが、トラブルを起こすと大事になる可能性があるので、仕事面では周囲の人と協力しあうようにしましょう。恋愛も出会いには恵まれます。一緒にいるときに気の合う素振りを見せましょう。カップルも愛情表現を惜しまずに。頭脳はさえるのでお金の計画を立てるのにはよいときです。ラッキーアイテムはイヤホン。

オススメドラマ:力を合わせて改革を!

【9位】天秤座(9/23〜10/23)

ファッションやアートなどクリエイティブな趣味の世界が広がっていきます。華やかな業界の人とも縁ができ、プライベートが充実していくことになるでしょう。気をつけたいのは、あなたを羨ましがるライバルが現れる暗示があること。今月は周囲の人にはオフタイムの活動は秘密にしておきましょう。仕事でも能ある鷹は爪を隠す、をモットーにしておいて。金運は上昇。ファッションやスクールなど、自分を高めるための買い物は吉。ラッキーアイテムはブーケ。

オススメドラマ:ミステリーと世界的美術品を一緒に楽しめる

【8位】蟹座(6/22〜7/22)

頻繁に連絡を取っていた友人に恋人ができたり、仕事の都合で生活パターンが変化するなど、今まで当たり前だった日常が変わっていく兆し。それと同時に、プライベートの人間関係が広がっていく暗示も。あなたの人生がステージアップを始めたようです。今月はその準備期間のときと考えて。新しい恋を求めている人は過去の恋の断捨離を。ビジネスアイテムの新調もよいでしょう。変われば幸運がやってきます。前途は揚揚と考えて。ラッキーアイテムは付箋。

オススメドラマ:ライフステージの変化に悩みはつき物『ガールフレンズ・オブ・パリ』(Netflixで配信中)





【7位】乙女座(8/23〜9/22)

社交運が向上。人との交流が活発になり、また人からの影響でやりたいことが次々と出てきます。しかし気になるのは懐事情。つきあいや勉強、趣味...どれにお金を使い、どこを締めたらいいのかで頭を捻ることになりそうです。この時期はお金が動く運勢なので、冠婚葬祭など予想外の出費の暗示も。今月は社交も、自分磨きも開運となる運の流れ。ここはどんと構えて、必要なものにはお金を出し、半年単位で調整するようにしましょう。ラッキーアイテムはブーツ。

オススメドラマ:多少の金欠ぐらいでは動じない

