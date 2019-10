人気グローバルアイドルグループ・IZ*ONEの初映画『EYES ON ME : The Movie』から、メンバーのメッセージを収めた予告映像が公開された。

AKB48グループとコラボした韓国のオーディション番組「PRODUCE48」にてファンの投票で選ばれた全12名(日本人3名、韓国人9名)のメンバーで構成されたIZ*ONE。本作ではそんなIZ*ONE初のアジアコンサートツアーに密着し、最初の開催地である韓国公演を中心にライブやバックステージでの様子などに迫る。

今回公開された予告映像は、メンバーが日本語でメッセージを送る場面からスタート。メンバーが「一番幸せだった時を選ぶとしたらいまこの瞬間です」と喜びを語る場面など、すでに公開されている特報映像には収録されていなかったコメントも多数確認することができる。(編集部・吉田唯)

映画『EYES ON ME : The Movie』は11月15日より2週間限定公開