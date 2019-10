浜辺美波、柏木由紀、宇垣美里といったさまざまな芸能人が、10月31日のハロウィンを前に、自身のSNSで思い思いの仮装姿を公開し、ファンを楽しませている。12月に公開される出演映画『屍人荘の殺人』のハロウィンイベントに参加した浜辺は、共演の山田杏奈と並んで仮装2ショットを披露。黒いドレスとツバの広いハットを被って魔女に変身した浜辺。洋風メイドのコスプレをした山田と笑顔でピースサインをカメラに向けていて、ファンからは「ベーやん魔女最高です」といった声が寄せられている。ハロウィン当日はソロコンサートの予定という柏木は、“猛獣使いの女王”をテーマにした仮装をインスタグラムで披露。ライオンやトラの人形があしらわれたハットを被った彼女。着ているドレスは赤いフリルがついた大きな襟が個性的な唯一無二なスタイル。2015年にリリースされたAKB48のシングル『ハロウィン・ナイト』で披露した衣装ということもあり、ファンからは「ハロナイの衣装だ!かわいい」などのコメントが寄せられている。宇垣のマネジャーのインスタグラムは27日、彼女が「池袋ハロウィンコスプレフェス2019」に参加したことを報告。人狼の柘榴(ざくろ)に変身した姿で、ほかの参加者とポーズをとる写真を公開している。そのほか、足立梨花は洋館メイドの仮装でユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィンイベントを満喫する様子を投稿。森は「Trick or treat」というコメントに続き「Back to the 90’s Japanese culture」とつづり、制服姿にヒョウ柄の帽子でガングロギャルになりきっている。引用:「浜辺美波」ツイッター(@MINAMI373HAMABE)「柏木由紀(AKB48)」インスタグラム(@yukikashiwagi_official)「宇垣美里」インスタグラム(@ugakimisato.mg)「足立梨花」インスタグラム(@adacchee)「森星」インスタグラム(@hikari)