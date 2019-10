フェリシティ・ジョーンズ(「博士と彼女のセオリー」「ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー」)とシャイリーン・ウッドリー(「ビッグ・リトル・ライズ」「スノーデン」)が共演する新作映画「The Last Letter From Your Lover(原題)」をNetflixが獲得した。

本作は「世界一キライなあなたに」の原作者としても知られる作家ジョジョ・モイーズの同名ベストセラー小説を映画化する企画。小説「The Last Letter From Your Lover(原題)」は、現代のロンドンに住むジャーナリストのエリー(ジョーンズ)が、1960年代に書かれたラブレターを発見する。交通事故で記憶を失ったジェニファー・スターリング(ウッドリー)宛てに、不倫相手のアンソニー・オヘア(カラム・ターナー)が何度も送っていたその手紙から、2人の熱烈なロマンスに夢中になったエリーは、その結末を知るために2人を探し始めるというストーリーだ。

米バラエティによれば、映画は「ベロニカとの記憶」のニック・ペインと、エスタ・スポルディングが執筆した脚本をもとに、ドラマ「ユーフォリア Euphoria」のオーガスティーン・フリッツェルが監督を務める。ほかに「女王陛下のお気に入り」のジョー・アルウィン、ドラマ「セックス・エデュケーション」のンクーティ・ガトワが共演。ジョーンズとウッドリーは主演のほか、製作総指揮も手がける。