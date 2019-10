【ランキング・魔法ドラマ篇】『ゲーム・オブ・スローンズ』『グリム』もランクイン！ロッテン・トマト選

ホラー好きでもそうでなくても、魔女やドラキュラ、ゾンビなどが登場するファンタジーには興味を引かれてしまうもの。米国の大手レビューサイト「ロッテン・トマト」は、「ベスト魔法ドラマ」のランキングを発表している。厳密には魔法使いを主人公にした作品ばかりではないが、魅力的なモンスターが登場する作品を対象にランキングを編成しているようだ。ホラーだけでなく、ダークコメディやロマンスなど身構えずに観ることができるドラマも多くリストアップされている。

ランキングトップ10

同サイトでは、ワースト作品も含め30作強が紹介されている。うちベスト10に選ばれた作品は以下の通り。末尾のかっこは、本国での放送開始年、批評家によるレビュースコア、日本で配信されている場合はそちらも記載している。(※配信状況は都度ご確認を!)

1位:『アメリカン・ホラー・ストーリー:魔女団』(2013年、83%、Netflix/U-NEXT)

名作とカルト的魅力の作品がベスト3に

堂々1位の『A Discovery of Witches』は、デボラ・ハークネスによる小説「魔女の目覚め」をドラマ化したシリーズ。魔女の家系に生まれたダイアナは、現代社会の人間に紛れて正体を隠しながら生きている。あるとき彼女は自身の正体を打ち明けられる運命の男性に出会うが、その男性は魔女の宿敵ヴァンパイアで...。謎めいた本をキーアイテムに据えた、男女二人のファンタジー・アドベンチャーだ。

2位の『アダムズのお化け一家』は、1964年公開のかなり古い作品。一見奇妙で近寄りがたいが、その実はとても温かな一家のホラーコメディだ。超自然的なパワーを備えた家族が、屋敷を訪れるゲストたちを毎回もてなそうとする。しかし人智を超えた現象に圧倒されたゲストは大混乱に陥り、その予想外の反応を見た家族もまたうろたえるばかり。1966年までに全2シーズン、計64話が放送された。

3位の『死霊のはらわた リターンズ』は、コアなファン層を持つホラー映画『死霊のはらわた』をドラマ化したホラーコメディだ。映画版での死闘を生き抜いたアッシュは、30年後を描く今作ではすっかり中年男に。ふとした拍子に忌まわしき呪文を唱えてしまった彼に、おぞましい悪霊たちが迫り来る。スピリチュアルな存在を相手に、銃とチェーンソーでの物理攻撃で立ち向かうアッシュ。当時のホラーの常識を覆す新感覚ドラマとなった。

本格ホラーに新機軸刑事ドラマなど、4位以下も傑作揃い

ノスタルジー溢れる『ナイトメア 〜血塗られた秘密〜』が4位にランクイン。ヴィクトリア朝の英国ロンドンを舞台にした、本格ホラー作品だ。探検家や科学者などがチームを組み、路地裏にはびこるフランケンシュタインやドラキュラといった古典的モンスターたちを討伐する。

5位の『ゲーム・オブ・スローンズ』は、ファンタジー世界のさまざまなクリーチャーに出会える永遠の名作。架空の大陸・ウェスタロスで、究極の玉座をめぐり7つの王国が覇権争いを繰り広げる。

そして独創的ダークホラー『GRIMM/グリム』が6位に。刑事ドラマと残酷な童話を融合させた新しい試みの作品だ。街のいたる所でモンスターを目撃した刑事のニック。人間界に魔物が潜んでいること、そして彼らを成敗する血筋に生まれたことを知った彼は、人間の姿を借りたモンスターとの危険な戦いに挑む。

以下、『バフィー 〜恋する十字架〜』のスピンオフである『エンジェル』が7位、吸血鬼兄弟の恋と青春を描くティーンドラマ『ヴァンパイア・ダイアリーズ』が8位、そして野望のため人間の兄妹が魔女と手を組む『オリジナルズ』が9位と続いている。

最後に紹介する10位『魔女団』は、ホラーアンソロジー『アメリカン・ホラー・ストーリー』のシーズン3にあたる物語。自らに魔女の血が流れていることを知った少女・ゾーイは、同じ境遇の少女たちが集まる寮に転入。集団生活を通じて身を守る術を学んでゆく彼女たちに、魔女狩りや宿敵のゾンビなどの脅威が迫る。

今回取り上げた作品はすべて、批評家による肯定的レビューの割合が8割を超えており、いわば間違いのないドラマばかりだ。本格ホラーからティーンドラマまで、ファンタジー作品の魅力は尽きることがない。(海外ドラマNAVI)

