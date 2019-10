『フレンズ』ジェニファー・アニストン、美の秘訣は16時間固形物を食べないこと！

大人気シットコム『フレンズ』のレイチェル役で一躍人気女優となったジェニファー・アニストン。ソーシャルネットワーキングをしないことで知られていたジェニファーだが、先日ついにInstagramのアカウントを開設し、いきなり記録的なフォロワー数を誇った現在50歳になるジェニファーが、美を保つ秘訣を明かしてくれた。米Peopleが報じている。

「ある程度の時間絶食をしているの。朝は固形の食べ物は一切口にしないのよ」イギリスのラジオ・タイムズにこう答えたジェニファーは、「16時間固形物を食べないでいると、すごく効果があって目に見える変化があったわ」と話した。



通常9時に起床するというジェニファーは、午前中はグリーン野菜ジュースとコーヒーだけを飲むと言う。「今日は朝起きて、セロリジュースを飲んだわ。それからコーヒーを作ったの。でも、コーヒーはそんなに朝早くからは飲まないわね」と言っている。コーヒーを飲む前にはまず瞑想をして、エクササイズし、それから犬に餌をあげるというルーティーンも教えてくれた。



米ジャーナリストであるブライアン・ステルター著の「Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV(原題)」を題材に、朝の情報番組を舞台にしたニューヨークのメディア業界を描いた米Appleオリジナルドラマ『ザ・モーニングショー』に出演しているジェニファー。同作で共演しているリース・ウィザースプーン(『ビッグ・リトル・ライズ』)もまた、ジェニファーと同じく朝はドリンクしか口にしないという。



7歳になる息子テネシー君のために、朝5時半か6時には起床するというリースも「グリーン野菜ジュースとコーヒーしか飲まないわ」と明かす。3人の子どもがいるリースは、「朝7時半前にエクササイズはきついけれど、頑張ってやるようにしているの。7時半に開始して、多分週に6日はやっているわね」と、時間は異なるがジェニファーと同じようにドリンクと運動を日課にしていることを明らかにした。リースはジェニファーが健康について詳しいので、アドバイスしてもらうと話すと、ジェニファーは「だって健康でいたいでしょう」と答えた。



ジェニファーの美の秘訣を真似するファンも増えるかもしれない。開設したInstagramで健康意識の高いジェニファーの私生活を覗ける日もそう遠くはないだろう。(海外ドラマNAVI)

Photo:ジェニファー・アニストン© ABC/Randy Holmes『ザ・モーニングショー』© 2019 Apple Inc. All rights reserved.