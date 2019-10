新コンセプトのエンターテインメント施設・アニメとゲームに浸れるVRテーマパーク「MAZARIA(マザリア)」

東京池袋「MAZARIA(マザリア)」に、2019年11月3日(日・祝)の「ゴジラの日」に先駆けて、11月2日(土)より限定のオリジナルグッズ&フードが登場します!

パスケースやステンレスマグカップなどの一部商品は、大阪梅田の「VR ZONE OSAKA(ブイアール ゾーン オオサカ) 」での販売も決定。

ファン必見のオリジナルグッズ&フード情報を紹介します。

MAZARIA(マザリア)「ゴジラの日」限定グッズ&フード

発売日:2019年11月2日(土)

販売場所:MAZARIA

東京都豊島区東池袋3丁目−1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル3階

※一部商品は大阪梅田 VR ZONE OSAKAでも販売

東京・池袋に誕生したエンターテインメント施設「MAZARIA(マザリア)」

その世界観によりどっぷりと浸れるよう、ファン必見のオリジナルグッズが登場!

また、MAZARIA内の飲食エリア「Cafe&Bar SPECIAL FLAG(カフェアンドバー スペシャルフラッグ)」にユニークなフードもラインナップされます。

きたる2019年11月3日(日・祝)は、「ゴジラ」シリーズの第一作が公開された「ゴジラの日」

MAZARIAでは、2019年11月2日(土)より、「ゴジラ」生誕65周年を記念して、さまざまなグッズやフードの販売がスタートします☆

オリジナルグッズ

ファッショナブルで普段使いにもバッチリなMAZARIAオリジナルの「ゴジラ」グッズを紹介します。

ゴジラVR Tシャツ

価格:3,980円(税込)

販売店舗:MAZARIA限定販売

MAZARIA店頭に現れたドット画の「ゴジラ」がモチーフに使われたオリジナルTシャツです。

「ゴジラ」VRの名シーンをフィルム再現したデザインが迫力満点でクール!

ゴジラVR ゴジラ特殊攻撃部隊パスケース

価格:1,800円(税込)

販売店舗:MAZARIA、VR ZONE OSAKA

「ゴジラ」VRにて体験者が隊員として参加する「ゴジラ特殊攻撃部隊」のエンブレムロゴをデザインした、ネックストラップ付きのパスケースです。

パスケースをつければあなたも「ゴジラ特殊攻撃部隊」の一員に!

ゴジラVR ゴジラ特殊攻撃部隊ステンレスマグカップ

価格:1,650円(税込)

販売店舗:MAZARIA、VR ZONE OSAKA

「ゴジラ」VRにて体験者が隊員として参加する「ゴジラ特殊攻撃部隊」のエンブレムをデザインしたステンレス製マグカップです。

MAZARIA内飲食エリア「Cafe&Bar SPECIAL FLAG」では、カップを持ち帰ることができるスーベニアセット「隊員たちの淹れたてコーヒー」(ブラックコーヒー入り)も1,950円で販売されます。

オリジナルフード<MAZARIA限定販売>

販売店舗:MAZARIA内飲食エリア「Cafe&Bar SPECIAL FLAG」

MAZARIAの「Cafe&Bar SPECIAL FLAG」で販売されるオリジナルフードにもユニークで趣向を凝らしたメニューが勢揃いです。

回収せよ! ゴジラサンプル

価格:870円(税込)

まるで「ゴジラ」の皮膚のような見た目のフライドチキンです。

真っ黒な色の秘密は決して焦げているわけではなく、衣に加えられた竹炭粉!

スモークしたチキンが使われ、お味も抜群の一品です。

エンブレム付きのオリジナル包装紙に包んでの提供も嬉しいですね☆

ゴジラ 熱線黒ゴマ担々麺

価格:1,200円(税込)

熱線放射直前の「ゴジラ」をイメージした黒い担々麵です。

黒ゴマベースのまろやかな味わいにラー油がかかってほんのりピリ辛。

黒ゴマスープと紫色の麺、そして長ナスで紫色に発光した「ゴジラ」の尻尾をイメージしています。

三次元と二次元の世界をつなぐ狭間の世界「MAZARIA」で、「ゴジラの日」たっぷり堪能!

MAZARIA(マザリア)「ゴジラの日」限定グッズ&フードは、2019年11月2日(土)より発売です☆

