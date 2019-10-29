トランプ大統領、IS最高指導者の後継者筆頭格も「殺された」と発表
【AFP＝時事】（更新）ドナルド・トランプ（Donald Trump）米大統領は29日、死亡したイスラム過激派組織「イスラム国（IS）」の最高指導者アブバクル・バグダディ（Abu Bakr al-Baghdadi）容疑者の後継者の筆頭だった可能性が高い人物も「殺された」と発表した。
トランプ大統領は「たった今、アブバクル・バグダディの後継者の筆頭だった人物も、米軍によって殺されたことが確認された。トップの地位に就いていた可能性が高い─その男も死んだ！」とツイッター（Twitter）に投稿した。
ただ同大統領は、その人物の氏名や、死亡の経緯に関するこれ以上の詳細は明かしていない。
【翻訳編集】AFPBB News
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トランプ大統領は「たった今、アブバクル・バグダディの後継者の筆頭だった人物も、米軍によって殺されたことが確認された。トップの地位に就いていた可能性が高い─その男も死んだ！」とツイッター（Twitter）に投稿した。
ただ同大統領は、その人物の氏名や、死亡の経緯に関するこれ以上の詳細は明かしていない。
【翻訳編集】AFPBB News
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