プロパガンダ動画で姿を現したイスラム過激派組織「イスラム国（IS）」の最高指導者アブバクル・バグダディ容疑者。アルフルガン・メディアが公開した映像より（撮影日・場所ともに不明）。(c)AFP PHOTO / SOURCE / AL-FURQAN

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【AFP＝時事】（更新）ドナルド・トランプ（Donald Trump）米大統領は29日、死亡したイスラム過激派組織「イスラム国（IS）」の最高指導者アブバクル・バグダディ（Abu Bakr al-Baghdadi）容疑者の後継者の筆頭だった可能性が高い人物も「殺された」と発表した。

　トランプ大統領は「たった今、アブバクル・バグダディの後継者の筆頭だった人物も、米軍によって殺されたことが確認された。トップの地位に就いていた可能性が高い─その男も死んだ！」とツイッター（Twitter）に投稿した。

　ただ同大統領は、その人物の氏名や、死亡の経緯に関するこれ以上の詳細は明かしていない。

【翻訳編集】AFPBB News

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