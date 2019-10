NHK連続テレビ小説『マッサン』で初の外国人ヒロインをつとめた女優のシャーロット・ケイト・フォックスが、10月29日にインスタグラムで、第1子出産を発表した。フォックスは、まず「Welcome to the world Kit Shepherd! Born after 28 hours of labor on October 23, weighing in at 7 lbs 3 oz, and measuring 20 inches long.He is the most gentle little soul and Daddy and I are so in love.」と英語で報告。続いて日本語で「この世界へようこそ、キット シェパード! 陣痛から28時間を経て、10月23日、3260グラム、50センチで誕生しました。彼はとても穏やかで、小さな魂です。パパとママはあなたを愛してるよ」と記している。フォックスは昨年12月に再婚を、今年5月に第1子妊娠を報告している。