◆「第32回東京国際映画祭」

◆広瀬アリス、フェスティバルミューズに

◆水原希子・佐藤健・間宮祥太朗・桜井日奈子らドレスアップで集結

◆水川あさみ、結婚発表後初の公の場

【モデルプレス=2019/10/28】28日、東京・六本木ヒルズアリーナにて、アジア最大級の映画祭「第32回東京国際映画祭(TIFF)」が行われた。以下、写真特集<随時更新>第32回を迎える同映画祭では、国内外の映画人、映画ファンが新たな才能とその感動に出会い、交流する場を提供すべく、世界中から集まった優れた映画を上映。10月28日から11月5日の9日間に渡って、六本木ヒルズを中心に展開する。昨年の第30回では、出演していた映画『旅猫リポート』が特別招待作品に選出。今年はフェスティバルミューズに任命され、レッドカーペットにトップバッターで登場した。襟元のデザインが特徴的なホワイトのミニ丈ドレスに、足元はブーツを合わせたドレスアップスタイルに身を包み、手を振ってファンに応えながらステージへ。「本当に晴れてよかったなとホッとしております」と笑顔をのぞかせ、「みなさんが素敵な1本という映画に出会いますよう、映画がもっと身近なものになりますよう、映画の良さを伝えられたらと思います」と意気込んだ。レッドカーペットには、小林直己(EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、佐野玲於(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、間宮祥太朗、桜井日奈子、斎藤工、佐藤健、松岡茉優、佐久間由衣らがドレスアップで集結し、華やかに彩る。水原希子は、妹の水原佑果とともに、SEXYな衣装で登場し、観客を魅了していた。9月22日に俳優の窪田正孝との結婚を発表した水川。この日は、結婚発表初の公の場となった。レッドカーペットには、デコルテが大きく開いたSEXYなロングドレスで登場。会場からは、「あさみちゃんおめでとう!」と祝福の声が。サイン求めるファンの声も「ありがとうございます」と笑顔で応えていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】