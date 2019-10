第32回東京国際映画祭レッドカーペットイベントが28日、都内・六本木ヒルズアリーナにて行われ、映画『その瞬間、僕は泣きたくなった -CINEMA FIGHTERS project-』より別所哲也、行定勲監督、小林直己、松永大司監督、今市隆二、洞内広樹監督、佐野玲於、井上博貴監督が登場した。

EXILE HIRO、SSFF & ASIA代表の別所哲也、作詞家・小竹正人の3人によって打ち出された今プロジェクトは、2017年の第1弾、2018年の第2弾に続き今回が第3弾となる。三池崇史、行定勲、松永大司、洞内広樹、井上博貴が監督として参加。三池監督の『Beautiful』にはEXILE AKIRA、行定監督の『海風』には小林直己(EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、松永監督の『On The Way』には今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、洞内監督の『GHOSTING』には佐野玲於(GENERATIONS from EXILE TRIBE )、井上監督の『魔女に焦がれて』には佐藤大樹(EXILE / FANTASTICS from EXILE TRIBE )が出演。主題歌にはLISA、Crystal Kay、RYUJI IMAICHI 、Leola、琉衣による5つの楽曲を起用している。

2019年10月28日(月)〜11月5日(火)の期間にて、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズ、EXシアター六本木、ミッドタウン日比谷ほか会場で開催される本映画祭。小林は「5つそれぞれのストーリーがある中で、必ずみなさんに共感できる物語があると思います」と代表してコメントした。映画『その瞬間、僕は泣きたくなった -CINEMA FIGHTERS project-』は11月8日(金)より公開。

第32回東京国際映画祭は2019年10月28日(月)〜11月5日(火)に開催

公式サイト:2019.tiff-jp.net/

