【今週スタートの海外ドラマ】『スパイダーマン』ゼンデイヤ主演の米HBOが贈る話題作がスタート！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、『スパイダーマン』ゼンデイヤ主演の新作ドラマ『ユーフォリア/EUPHORIA』や、『バーン・ノーティス』ジェフリー・ドノヴァン主演のクライムドラマの新シーズンがスタート。お見逃しなく!

10月28日(月)から11月3日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

10月30日(水)

■23:00〜(スターチャンネル)

「EUPHORIA(ユーフォリア)」とは、幸福感・多幸感のこと。ドラッグやセックス、バイオレンスなどに溺れるティーンネイジャーがソーシャルメディア社会で生きる難しさや葛藤、その中で幸せやアイデンティティを掴もうともがく姿を描く。主演は『ティーン・スパイ K.C.』や『スパイダーマン』シリーズのゼンデイヤ。





11月1日(金)

■(Netflix)

フード&ワイン担当:アントニ、インテリア担当:ボビー、美容担当:ジョナサン、カルチャー担当:カラモ、ファッション担当:タンらファビュラスな5人、通称"ファブ5"が今年2月に来日。水原希子や渡辺直美と協力し、日本の依頼者たちのためにそれぞれの分野で大奮闘。日本が舞台のスペシャルシーズン! 「ジュンビハ ドォ?」





■シーズン3(Netflix)

自閉症スペクトラム障害を抱えるサム(キーア・ギルクリスト『ユナイテッド・ステイツ・オブ・タラ』)は、高校を卒業し大学生に。愛や自立の意味を探求する過程をコメディタッチで描く新シーズン。





11月2日(土)

■15:00〜シーズン2(WOWOWプライム)

第1話先行無料放送! 美しく冷酷な暗殺者と優秀な捜査官とのスリリングな攻防をスタイリッシュかつユーモラスに描くサスペンスドラマ。本年度エミー賞ドラマ・シリーズ部門主演女優賞(ジョディ・カマー)受賞した新シーズンが日本上陸!





11月3日(日・祝)

■22:00〜シーズン2(AXN)

『バーン・ノーティス 元スパイの逆襲』のマイケル・ウェスティン役で知られるジェフリー・ドノヴァン主演作。占いビジネスの深い"闇"に切り込んだクライムドラマの新シーズンは、組織の元締めを裏切って夜逃げするのはリスクが高いと判断したチャーリー(ジェフリー)はロスにとどまることを決めるが、その決断に妻のリンダ(ケイディー・ストリックランド『プライベート・プラクティス』)は不安を抱く。



Photo:

『ユーフォリア/EUPHORIA』(c) 2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc./『キリング・イヴ/Killing Eve』シーズン2 (c) Sid Gentle Films Ltd 2019/『シャット・アイ 占い詐欺師の逆襲』シーズン2 (c) 2017 TriStar Television, Inc. All Rights Reserved.