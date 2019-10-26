º£Ìë¤Î¡Ø¥ê¥«¡Ù ¾×·â¤ÎÂè1ÉôºÇ½ª²ó¡¡¹â²¬Ááµª¤¬¡È¥¯¥ÓÀë¹ð¡É¤Î¾®ÃÓÅ°Ê¿¤ò¤«¤Ð¤¦¤¬¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥È¥Ê¤ÎÅÚ¥É¥é¡Ø¥ê¥«¡Ù¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ40Ê¬¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬ËÜÆü26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Âè1ÉôºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹â²¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦±«µÜ¥ê¥«¤¬¡¢±¡Ä¹¤Î²Ö»³Âç¼¡Ïº¤«¤é¥¯¥Ó¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿ÂçÌð¡Ê¾®ÃÓÅ°Ê¿¡Ë¤ò¡Ö¥¯¥Ó¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÂç¼¡Ïº¤Ëº©´ê¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÃÓÅ°Ê¿¤òÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤ë¹â²¬Ááµª¡Ä¡Ø¥ê¥«¡ÙÂè4ÏÃ
¡¡´Ç¸î»ÕÄ¹¤ÎÆ£¾â¡Ê°ÂÆ£¶Ì·Ã¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¾®»³Æâ¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡Ë¤Î»ö¸Î¤â¼«Ê¬¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦Æ£¾â¤Î°ä½ñ¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«»¦¤·¤¿¤ÈÃÇÄê¡£ÂçÌð¡Ê¾®ÃÓ¡Ë¤Ï·Ù»¡¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤¬¡¢±¡Ä¹¤ÎÂç¼¡Ïº¡ÊÀ¾²¬ùþÇÏ¡Ë¤Ï»ö·ï¤ò²ºÊØ¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë·Ù»¡¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤ë¥ê¥«¡Ê¹â²¬¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥«¤Ï¡¢Âç¼¡Ïº¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ë¡£ÂçÌð¤¬¿¿Í³Èþ¡Ê»³Ã«²Ö½ã¡Ë¤«¤é¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÉÔ¿®´¶¤¬Êç¤Ã¤¿ÂçÌð¤Ï¡¢¥ê¥«¤¬¿äÁ¦¾õ¤ò½ñ¤¤¤ÆÌã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆüËÜ°å»Õ¶¨²ñÁ°²ñÄ¹¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤·¤ÆÂç¼¡Ïº¤Ë¥ê¥«¤¬Ç¡²¿¤Ë²ø¤·¤¤¤«¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡£¿äÁ¦¾õ¤ÎÙÔÂ¤¤ä·ÐÎòº¾¾Î¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤Ï¡¢Á´Éô¥ê¥«¤Î·×²èÅªÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÂ©´¬¤¯¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉÔÀµ¤â´Þ¤á¡¢Àö¤¤¤¶¤é¤¤·Ù»¡¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢±«µÜ¥ê¥«¤ÎÁÜºº¤ò´ê¤¤½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤â¡£
¡¡±ù¤Ç¤â¤¢¤ëÂçÌð¤Î¤½¤ó¤ÊÉ¬»à¤Ê¹ðÇò¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¤Ë¡¢Âç¼¡Ïº¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«¤ËÉÂ±¡¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥¯¥Ó¤À¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£2¿Í¤Î²ñÏÃ¤òÌ©¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ê¥«¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Ó¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÂç¼¡Ïº¤Ëº©´ê¤¹¤ë¤¬¡¢Âç¼¡Ïº¤ÏÊ¹¤Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¼¡Ïº¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥ê¥«¤ÎÆ·¤¬Âç¤¤¯¸«³«¤«¤ì¤¿¡Ä¡£
¡¡¥ª¥È¥Ê¤ÎÅÚ¥É¥é¡Ø¥ê¥«¡ÙÂè1ÉôºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè4ÏÃ¤Ï¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æº£Ìë10·î26Æü23»þ40Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÃÓÅ°Ê¿¤òÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤ë¹â²¬Ááµª¡Ä¡Ø¥ê¥«¡ÙÂè4ÏÃ
¡¡´Ç¸î»ÕÄ¹¤ÎÆ£¾â¡Ê°ÂÆ£¶Ì·Ã¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¾®»³Æâ¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡Ë¤Î»ö¸Î¤â¼«Ê¬¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦Æ£¾â¤Î°ä½ñ¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«»¦¤·¤¿¤ÈÃÇÄê¡£ÂçÌð¡Ê¾®ÃÓ¡Ë¤Ï·Ù»¡¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤¬¡¢±¡Ä¹¤ÎÂç¼¡Ïº¡ÊÀ¾²¬ùþÇÏ¡Ë¤Ï»ö·ï¤ò²ºÊØ¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë·Ù»¡¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤ë¥ê¥«¡Ê¹â²¬¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥«¤Ï¡¢Âç¼¡Ïº¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ë¡£ÂçÌð¤¬¿¿Í³Èþ¡Ê»³Ã«²Ö½ã¡Ë¤«¤é¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÉÔ¿®´¶¤¬Êç¤Ã¤¿ÂçÌð¤Ï¡¢¥ê¥«¤¬¿äÁ¦¾õ¤ò½ñ¤¤¤ÆÌã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆüËÜ°å»Õ¶¨²ñÁ°²ñÄ¹¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤·¤ÆÂç¼¡Ïº¤Ë¥ê¥«¤¬Ç¡²¿¤Ë²ø¤·¤¤¤«¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡£¿äÁ¦¾õ¤ÎÙÔÂ¤¤ä·ÐÎòº¾¾Î¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤Ï¡¢Á´Éô¥ê¥«¤Î·×²èÅªÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÂ©´¬¤¯¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉÔÀµ¤â´Þ¤á¡¢Àö¤¤¤¶¤é¤¤·Ù»¡¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢±«µÜ¥ê¥«¤ÎÁÜºº¤ò´ê¤¤½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤â¡£
¡¡±ù¤Ç¤â¤¢¤ëÂçÌð¤Î¤½¤ó¤ÊÉ¬»à¤Ê¹ðÇò¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¤Ë¡¢Âç¼¡Ïº¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«¤ËÉÂ±¡¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥¯¥Ó¤À¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£2¿Í¤Î²ñÏÃ¤òÌ©¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ê¥«¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Ó¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÂç¼¡Ïº¤Ëº©´ê¤¹¤ë¤¬¡¢Âç¼¡Ïº¤ÏÊ¹¤Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¼¡Ïº¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥ê¥«¤ÎÆ·¤¬Âç¤¤¯¸«³«¤«¤ì¤¿¡Ä¡£
¡¡¥ª¥È¥Ê¤ÎÅÚ¥É¥é¡Ø¥ê¥«¡ÙÂè1ÉôºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè4ÏÃ¤Ï¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æº£Ìë10·î26Æü23»þ40Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£