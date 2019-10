『ゲーム・オブ・スローンズ』スターク家のあの人、ドラマ版『ロード・オブ・ザ・リング』に出演！

大ヒット大河ファンタジー『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョン・スノウの叔父であり冥夜の守人〈ナイツウォッチ〉のベンジェン・スタークを演じたジョゼフ・マウルが、Amazon のドラマ版『ロード・オブ・ザ・リング』に出演することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

ジョゼフが演じる役柄については現時点では伏せられているが、オレンという名のヴィランを演じるのではないかと見られている。すでに、『メイズ・ランナー』シリーズや『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』に出演しているマルケラ・カヴェナーがタイラというキャラクターをそれぞれ演じると報じられている。

ドラマ版は、J・R・R・トールキンの長編小説「指輪物語」を映画化した『ロード・オブ・ザ・リング』で描かれたよりも前の時代を舞台にした前日譚シリーズとなり、すでに複数シーズンの製作が決定している。

『ゲーム・オブ・スローンズ』からはジョゼフのほかに、脚本・プロデューサーを務めたブライアン・コグマンが脚本・コンサルティング・プロデューサーとして携わる。監督を担うのは、『永遠のこどもたち』や『ジュラシック・ワールド/炎の王国』でメガホンを取ったJ・A・バヨナ。バヨナとコグマンは、ジェニファー・ハッチソン(『ブレイキング・バッド』)、ジェイソン・ケイヒル(『FRINGE/フリンジ』)らとともに製作総指揮も務める予定だ。

イギリス出身のジョゼフは、英TV映画『レッド・ライディング』シリーズや『刑事フォイル』『リッパー・ストリート』といった自国のドラマに出演。クリス・ヘムズワース主演の『白鯨との闘い』や『リンカーン/秘密の書』といったハリウッド映画でも活躍している。

現時点でドラマ版『ロード・オブ・ザ・リング』の配信開始日は未定。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』

©2012 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.