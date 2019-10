◆村山良樹(山田裕貴)からメッセージ

◆番長・村山良樹の4年間の軌跡

◆「HiGH&LOW〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜」SEASON1

◆「HiGH&LOW〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜」SEASON2

◆『THE MOVIE』

◆『THE MOVIE 2/END OF SKY』

◆『THE MOVIE 3/FINAL MISSION』

◆『THE WORST』

【モデルプレス=2019/10/25】映画『HiGH&LOW THE WORST』に出演する俳優の山田裕貴が25日、SNSを更新。自身演じる、鬼邪高校のテッペンとして、今まで君臨してきた定時の番長・村山良樹としてメッセージを送った。「HiGH&LOW」シリーズと、不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ氏※「高」は正式には「はしごだか」)がコラボレーションした今作では、「HiGH&LOW」シリーズの鬼邪高校と、「クローズ」「WORST」の鳳仙学園が登場し、両シリーズの主な舞台となった街が交差した世界が描かれる。山田は、「HiGH&LOW」のTVドラマシリーズから4年に渡って、村山を演じてきた。自身のSNSでは、【ありがとね】と書かれた村山(山田)直筆の退学届けと共に、「『HiGH&LOW THE WORST』定時制の村山、古屋、関は卒業」と同じくTVドラマから鬼邪高・定時の仲間として、鬼邪高校の礎を築いてきた古屋(鈴木貴之)と関(一ノ瀬ワタル)らについても触れ、「最後に思いついた言葉は“ありがとね”でした すべてのハイローファンの皆様 そして鬼邪高校、クローズ、WORSTキャストのみな様、スタッフの皆様に向けて 村山の言葉です 最後かもしれないから ぜひ劇場で 村山より」と感謝を綴った。村山を演じた山田が「村山良樹は、山田裕貴そのものみたいなキャラクター」と話すほど、完全にキャラクターを自分のものとし、番長・村山の言葉通り「拳ひとつで成り上がる」ように、どんなチームにも負けない絆と男臭さで人気を博した鬼邪高校。山田からの卒業宣言を受け、番長・村山のTVドラマ初期から4年間の軌跡を振り返る。※以下、各作品のネタバレあり。山田演じる番長・村山良樹が初めて登場したのは、2015年に始まった「HiGH&LOW〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜」SEASON1の2話。全国から札付きのワルが集まる「漆黒の凶悪高校」こと鬼邪高校。「拳100発に耐え続ければ頭になる」という伝統を“通った”村山が、定時制の番長となる。ある日鬼邪高生徒たちの標的となっていたチハルを山王連合会のヤマトが助けたことにより、「鬼邪高 VS 山王連合会」の火蓋が切って落とされる。しかし、山王連合会総長・コブラの圧倒的な強さを前に、番長・村山は激闘の末に倒されてしまう。大いなる敗北から、現在の鬼邪高校の歴史は幕を開ける。TVドラマスタート当初、山田は「SWORDの豪華キャストの中では、一番無名かもしれないけれど、全員喰ってやる」気持ちで現場に臨んでいたという。まさに「拳ひとつで成り上がってやる」という村山のキャラクターと重なっていた。SEASON2では、自分の力を誇示するため鬼邪高校に転校してきた轟洋介(前田公輝)と村山の白熱のバトルシーンが描かれる。鬼邪高校ファンの中でも人気上位に来るの放送回(7話、8話)で、轟との対決によって、村山自身が、鬼邪高校・番長としてのプライドと覚悟に目覚めていく。また、村山に一目惚れした苺美瑠狂の押上とのやり取りも見どころになる。『THE MOVIE』では、「MIGHTY WARRIORS」の襲撃を受けた鬼邪高校。傷だらけの仲間を見た村山は、このケンカに他の仲間を巻き込みたくないと考え、単身で挑むことを決意。そんな村山の前に現れたのは、古屋、関、そして轟をはじめとした鬼邪高校の面々だった。ダンプに乗り込んだ村山と仲間たちは、SWORD連合軍と共に、コンテナ街の戦いになだれ込んでいく。今ではお決まりのセリフとなった「行くぞ、てめぇら!」が生まれた作品だ。『THE MOVIE 2/END OF SKY』では、コブラに呼び出されたSWORDの各メンバー。彼からSWORD地区をまとめるため、さらに九龍グループとの戦いに備えて、同じ地区同士での争いを止めるという「SWORD協定」を提案されるも、賛同したのは、村山ただ一人だった。コブラに信頼感を寄せる村山らしいシーンとなっている。一方で、黒白堂で巻き起こったDOUBTとWhite Rascalsの因縁の戦いに、SWORDのメンバーと共に、ダンプで敵陣へと乗り込む村山と鬼邪高校の面々。両腕を広げ、村山の「じゃじゃーん!行くぞ、てめぇら!」の掛け声とともに、なだれ込んでいく鬼邪高生たち。そんな中でひとり飄々と「ナニコレ、騎馬戦?」や「鬼邪高、課外授業始まります〜」と無邪気に戦いを繰り広げる村山が印象的だ。『THE MOVIE 3/FINAL MISSION』では、SWORD地区の制圧を目論む九龍グループによる壊滅行動がスタートする。鬼邪高校も襲撃され、校舎は被害を受け、もちろん生徒たちも致命傷を負った。村山は鬼邪高校を守るため、SWORD連合軍と共に九龍グループとの全面対決に出る。お馴染みのダンプで次々と敵を蹴散らし、SWORD連合軍の共闘によって、九龍グループとの争いに終止符が打たれる。作品を重ねるごとに迫力が増していくダンプの突入シーンと、村山のアクション。他にも村山が慕っているコブラに、バイクを買う相談をする、無邪気なシーンもあり、村山のキャラクターを存分に楽しめる作品となっている。そして、10月4日に公開された『THE WORST』。居心地の良い鬼邪高校の生活から、先にステップアップすることに決めた村山・古屋・関。頼もしい後輩たちの見送りを受けて、新たな道を歩みだした3人は、今後どうなっていくのか?(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】