映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』Blu-ray&DVD日本限定プレミアム・スチールブック・エディション封入のブックレットに収録される、漫画家・村田雄介の描き下ろしアートのデザインが公開となった。

漫画家・村田雄介 描き下ろしアート Yusuke Murata (C)Villagestudio

描き下ろしアートには、劇中にも登場するロンドンのタワー・ブリッジを舞台に、スパイダーマンとミステリオが激しい戦いを繰り広げる姿が描かれている。街を守るべく戦うスパイダーマンの躍動感溢れる姿とイラストの構図に注目だ。この描き下ろしアートは、『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』の日本限定プレミアム・スチールブック・エディションに封入のブックレットに、村田雄介のスペシャルインタビューと共に収録される。

さらに、プレミアム・スチールブック・エディションは、この商品だけのオリジナルデザインの本編ディスク(3種)を、日本のファンのために制作されたここでしか手に入らない限定スチールブックにセットし、ピーター・パーカーのスーツケースをイメージした特製アウターボックスに封入した日本オリジナルの豪華BOXとなる。

村田雄介 コメント

タワー・ブリッジでの最終決戦がモチーフです。映画が好きすぎて肩に力が入り、つい描き込みすぎてしまいました(汗)『ファー・フロム・ホーム』は、青春ドラマと少年漫画の魅力が余すことなく詰まっていて、近年で一番ワクワクさせてもらいました!続きも楽しみです!

映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』Blu-ray&DVDは12月4日(水)リリース

(C)2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names:(C) & 2019 MARVEL.

