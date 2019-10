劇場版『えいがのおそ松さん』(11月6日Blu-ray&DVD発売)と映画『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』の描き下ろしビジュアルが解禁となった。

赤塚不二夫生誕80周年を記念して2015年に制作・放送されたTVアニメ「おそ松さん」。1988年に放映されたテレビアニメ第2作「おそ松くん」以来約27年ぶりとなるアニメ化に、放送直後から社会現象とも言える大ヒットを記録。実はTVミニシリーズとして1990年に放送された「IT/イット」が『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』として劇場公開されたのも27年ぶり、そして世界興行記録を樹立。両作品とも27年がキーワードに。さらに、「おそ松さん」の制作会社は“studioぴえろ”という、様々な奇跡的共通点があり今回のコラボレーションが実現した。

『IT/イット』の世界に迷い込んでしまったおそ松さんたち。studioぴえろ担当者は今回のコラボビジュアルに対して「知らず知らずのうちに、楽しそうな“IT”の世界に迷い込んでしまった6つ子たち。ペニーワイズから風船まで受け取って…!これからとても恐ろしいことが起きそうですが…何とかトラウマを克服してペニーワイズに勝ってほしい!負けるな6つ子!負けるなルーザーズ!でも多分無理…生粋の負け組だし…」とコメント。また現在「おそ松さん」とのコラボ映像も制作中とのこと。さらに、公開前日10月31日(木)は東京・丸の内ピカデリー ドルビーシネマの劇場で<ハロウィン記念公開前夜祭イベント上映>の開催が決定。詳細は公式サイト(http://itthemovie.jp)をチェック。

映画『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』は11月1日(金)より全国公開

