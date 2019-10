『高い城の男』最終シーズンのほか『シカゴ・ファイア』ら人気作がまとめて登場！Amazon新着情報

Amazon Prime Videoに11月に新着するコンテンツが発表された。海外ドラマファンには嬉しいことに、『高い城の男』といった注目作の最新シーズンが登場するだけでなく、『シカゴ・ファイア』『ベイツ・モーテル』『ロイヤル・ペインズ―救命医ハンク―』などの人気シリーズがまとめて加わっている。



フィリップ・K・ディックの名作SF小説をドラマ化した『高い城の男』のシーズン4は、11月15日(金)より独占配信。「もし、第二次世界大戦でナチスドイツと大日本帝国の同盟が敗北するのでなく、米英の連合国軍を打ち破り、北米を占領していたら?」という改変された歴史ドラマのファイナルシーズンだ。

また、おなじみのドラマシリーズもまとめて登場。11月1日(金)からはシカゴを舞台に消防士や救命士の活躍を描く大人気アクションドラマ『シカゴ・ファイア』のシーズン1〜5と、「『SUPERNATURAL』のスタッフが贈る大人版『ハリー・ポッター』」こと『マジシャンズ』のシーズン1&2、11月20日(水)からはフレディ・ハイモア(『グッド・ドクター 名医の条件』)が『サイコ』のノーマン・ベイツの若き日を演じる『ベイツ・モーテル』のシーズン1〜5と、見るとほっこりする医療ドラマ『ロイヤル・ペインズ』のシーズン1〜8が、それぞれAmazon Prime Videoとして配信される。

そのほかには、大ヒット犯罪捜査ドラマ『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』のシーズン6や、8月末から字幕版が配信されているオーランド・ブルーム(『ロード・オブ・ザ・リング』)主演のSFファンタジー『カーニバル・ロウ』のシーズン1の吹替版も追加される。

そして映画では、アダム・ドライヴァー(『スター・ウォーズ』)主演、アメリカ同時多発テロの後にCIAによる拷問を調査して告発しようとした人物の実話を元にした『The Report(原題)』が独占配信となる。共演は、ジョン・ハム(『MAD MEN マッドメン』)、マイケル・C・ホール(『デクスター 〜警察官は殺人鬼』)、コリー・ストール(『ストレイン』)、ベン・マッケンジー(『GOTHAM/ゴッサム』)、ジェニファー・モリソン(『ワンス・アポン・ア・タイム』)、マシュー・リス(『ジ・アメリカンズ』)、モーラ・ティアニー(『アフェア 情事の行方』)、テッド・レヴィン(『名探偵モンク』)などドラマスター多数だ。

主な新着コンテンツは以下の通り。

【海外ドラマ】

<11月1日(金)より配信>

『シカゴ・ファイア』シーズン1〜5

『マジシャンズ』シーズン1&2

『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』シーズン6

<11月15日(金)より配信>

Amazon Original『高い城の男』シーズン4 ※独占配信

<11月20日(水)より配信>

『ベイツ・モーテル』シーズン1〜5

『ロイヤル・ペインズ―救命医ハンク―』シーズン1〜8

<11月22日(金)より配信>

Amazon Original『カーニバル・ロウ』シーズン1(吹替版)※独占配信。字幕版は好評配信中

【洋画】

<11月1日(金)より配信>

『ジェイソン・ボーン』

『ターミネーター2』

『チャーリーズ・エンジェル』

『チャーリーズ・エンジェル フルスロットル』

『ランボー/怒りの脱出』

『ランボー3/怒りのアフガン』

『ワイルド・スピード SKY MISSION』

<11月15日(金)より配信>

Amazon Original『ブリタニー・ランズ・ア・マラソン』(字幕版)※独占配信

<11月23日(土)より配信>

『バーニング・オーシャン』

『ハクソー・リッジ』

『パディントン2』

『パトリオット・デイ』

『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』

<11月29日(金)より配信>

Amazon Original『The Report(原題)』※独占配信

(海外ドラマNAVI)

Photo:Amazon Original『高い城の男』

『シカゴ・ファイア』

(c)2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』

(C) MMXVIII CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.