人気グローバルアイドルグループ・IZ*ONEの初映画『EYES ON ME : The Movie』から、コンサートを前にしたメンバーが不安な本音を語る初映像とポスタービジュアルが公開に。あわせて公開日が11月15日に決定し、全国の劇場で2週間限定公開となることも発表された。

IZ*ONEは、AKB48グループとコラボした韓国のオーディション番組「PRODUCE48」でファン投票によって選ばれた全12名(日本人3名、韓国人9名)のメンバーで構成された日韓合同のアイドルグループ。本作では、今年6月にスタートしたIZ*ONE初のアジアコンサートツアーに密着し、最初の開催地である韓国公演の様子を中心にライブ映像やバックステージでの様子などを映し出す。

このたび公開された特報映像では、コンサートを前にメンバーが「これでいいのかなって思う」と不安な気持ちを吐露する場面や、ダンスレッスンに真摯に取り組む姿などが収められており、舞台に対するメンバーの真剣な思いが伝わってくる。ポスタービジュアルでは、そんな12人のメンバーそれぞれがステージ上で見せる美しい表情が捉えられている。(編集部・吉田唯)

映画『EYES ON ME : The Movie』は11月15日より2週間限定公開