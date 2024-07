ケイウノからミッキー&ミニーのオリジナルデザインのジュエリーケースが登場!

旅行や出張などにぴったりなトラベルタイプのジュエリーケース。

ゴールドとミルクティー、2種類のカラーがラインナップされています。

ケイウノ ディズニー「トラベルジュエリーケース」

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオンラインショップ

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

2010年よりディズニーデザインジュエリーのオーダーメイドを手がけ、婚約指輪、結婚指輪、ネックレス、時計など、これまで6万種類以上を生み出してきたケイウノ。

今回紹介するトラベルジュエリーケースは、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の横顔が刺繍でデザインされています。

ミッキー&ミニー/トラベルジュエリーケース ミルクティー

© Disney

価格:5,500円

マット調のフェイクレザー生地のジュエリーケース。

アイボリーをベースに、ベージュカラーでさりげなく「ミッキー&ミニー」デザインの刺繍が施されています。

ケースの内側もベージュで統一された、ミルクティーのようなカラーリングになっています。

ミッキー&ミニー/トラベルジュエリーケース ゴールド

© Disney

価格:4,700円

光沢のある淡いシャンパンゴールドカラーのトラベルジュエリーケース。

中にはネックレス・リング・ピアスなどが収納でき、華やかなダークピンクカラーがジュエリーの輝きを引き立てます。

手のひらにおさまるミニサイズで、バッグに入れてデイリーに使用することも可能です。

ケイウノではディズニーデザインのファッションジュエリー、エンゲージリングやファッションリングなどのアクセサリーが豊富に取り揃えられています。

「ミッキーマウス」たちやディズニープリンセスなどのデザインのジュエリーをしまっておくのにピッタリです。

大切なジュエリーを守ってくれる、トラベルジュエリーケースの紹介でした。

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーとミニーの刺繍デザイン!ケイウノ ディズニー「トラベルジュエリーケース」 appeared first on Dtimes.