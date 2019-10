by David Grandmouginニューメキシコ州アルバカーキ警察が、アルバカーキ公園の近くで起きた武装 強盗事件 で、犯行現場を目撃した21歳のケイラ・カンポスさんが射殺されたと発表しました。Police investigate shooting death of witness to suspected armed robbery | KRQE News 13https://www.krqe.com/news/crime/police-are-asking-for-information-about-robbery-tied-to-overnight-shooting-death/Woman Killed After Witnessing Robbery While Playing Pokemon Gohttps://kotaku.com/woman-killed-after-witnessing-robbery-while-playing-pok-1839272074被害者のカンポスさんは、金曜日の夜に日課となっていた ポケモンGO をプレイしていたそうで、その際に2人組の強盗を目撃し、追い払うために自動車のクラクションを鳴らした模様。クラクションに驚いた強盗がカンポスさんの自動車に向けて拳銃を発砲したところ、銃弾は首に当たりカンポスさんは死亡。その後、運転していた車は建物に衝突したと報じられています。なお、警察によるとカンポスさん以外にも2人の強盗が身元不明の集団を襲う瞬間を目撃しているとのことです。事件現場のすぐ側に住んでいるメアリー・ライトさんは警察に監視カメラの映像を提供したそうで、カメラにはカンポスさんの車が建物に突っ込む瞬間を捉えていたそうです。ライトさんは地元ニュースに対して「このような素敵で静かな住宅地でさえ常に危険と暴力が起こっているのでしょう。それはとても恐ろしいことです」と語っています。by Rishabh Varshneyカンポスさんの友人であるコーディ・ベルさんは、「彼女はすべての面で私を助けてくれました。彼女はいつも側にいてくれました。しかし、今はもうどこにもいません」「自分が壊れてしまわないように一生懸命努力しています。自分の中の一部がなくなってしまったかのようです」と悲しみを語っています。カンポスさんは毎晩犯行現場となった公園の近くでポケモンGOをプレイするのが日課となっていたそうで、ベルさんは「彼女とボーイフレンドは家がすぐ側にあるので、家に帰る前に公園を周りながらポケモンGOをプレイしていました」と述べています。by Jayベルさんによるとカンポスさんは歯科医になることを夢見てアリゾナ州からニューメキシコ州まで出てきた学生だそうですが、カンポスさんの家族は事件のショックからかインタビューに答えていません。なお、地元警察は容疑者の身元を明かしていませんが、赤色のフォード・マスタングと銀色の4ドアセダンに関係していると話しているそうです。