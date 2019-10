『ゲーム・オブ・スローンズ』トアマンド役俳優、ヴァイキングをテーマにしたサバイバル番組を製作！

大ヒット大河ファンタジー『ゲーム・オブ・スローンズ』で6シーズンにわたり野人のトアマンド・ジャイアンツベインを演じたクリストファー・ヒヴュが、ヴァイキングをテーマにしたサバイバル番組を製作することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

自身の製作会社Tindefilmを持つクリストファーは、英国の二つの製作会社、Zig Zag ProductionsとWildflameと組み、ヴァイキングをテーマにしたサバイバル番組『True Viking(原題)』をプロデュースする。妻でTV司会者のグリ・モルヴェル・ヒヴュと一緒に進行役も務める予定だ。

番組の出場者は5週間にわたり、ノルウェーのフィヨルドと荒涼とした荒野の中で本物のヴァイキングのように生活し、実際にヴァイキングが使用していたスキルを習得しながら、自分の限界を超えて数々の課題にチャレンジすることになるとのこと。その課題の中には、一人で対処するものもあれば、グループで取り組まなければならないものもあるという。

出場者は雪で覆われた山々を進み、凍った湖の氷を砕いて魚を獲ったり自分が寝るシェルターも作らなければならず、『ゲーム・オブ・スローンズ』でクリストファーが演じた野人の生活に負けないような、過酷な環境でサバイバルを繰り広げることになるようだ。

壮大な自然を背景に忍耐とヴァイキングの歴史、そして冒険を合わせたコンセプトで製作される『True Viking』は全10回予定。

ノルウェー出身のクリストファーは、ウィル&ジェイデン・スミス親子が主演したSF冒険アクション映画『アフター・アース』の警備主任役でハリウッドデビュー。その後『ゲーム・オブ・スローンズ』のトアマンド役で人気を博し、人気アクション映画『ワイルド・スピード ICE BREAK』ではヴィランのローズ役で出演していた。『ゲームオブ・スローンズ』終了後は、双子をテーマにしたノルウェーのサスペンスドラマ『TWIN(原題)』やウィル・フェレル(『俺たちニュースキャスター』)が主演する映画『Downhill(原題)』が待機中だ。(海外ドラマNAVI)

『ゲーム・オブ・スローンズ』

