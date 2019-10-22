¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ùº´Æ£¾¡Íø¤¬ÅÄÃæ¼ù¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹¡¢King & Princeüâ¶¶³¤¿Í¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¡ÈÎø°¦¶Ø»ß¡É¡×
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢º´Æ£¾¡Íø¡ÊSexy Zone¡Ë¡¢郄¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢¥â¥È¡¼¥éÀ¤ÍýÆà¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¡¢ÀýÆâÌ´ºÚ¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢´ÆÆÄ¤Î¿û¸¶¿ÂÀÏº¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Sexy Zoneº´Æ£¾¡Íø¤¬±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¡¢King & Prince郄¶¶³¤¿Í¤¬±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù¡£¡ÖÃË½÷¤Ï1m°Ê¾åÎ¥¤ì¤ë¡×¡Ö²¼Ãå¤ÏÇò¤Î¤ßÃåÍÑ²Ä¡×¡Ö´¨¤¯¤Æ¤â¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¥¿¥¤¥Ä¤Ï»ÈÍÑ¶Ø»ß¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¡×¡Ö¼ø¶ÈÃæ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÏÃË»Ò1Ê¬¡¢½÷»Ò3Ê¬°ÊÆâ¡×¤Ê¤É¡¢À¸ÅÌÃ£¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤ë¹»Â§¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¹»Â§¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¹â¹»À¸¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¾®ÌîÅÄÁÏ³ÚÌò¤Ëº´Æ£¾¡Íø¡ÊSexy Zone¡Ë¡¢ÁÏ³Ú¤Î¿ÆÍ§¡¦·î²¬ÃæÌïÌò¤Ë郄¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë¤¬Ê±¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¶¦±é¤Ë¥â¥È¡¼¥éÀ¤ÍýÆà¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¡¢ÀýÆâÌ´ºÚ¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢°ªÍÈ¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£´ÆÆÄ¤ò¡¢¡Ø¤¤¤Á¤´¤Î±´¡Ù¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·±Ô¡¦¿û¸¶¿ÂÀÏº¤¬Ì³¤á¤ë¡£
Âç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢º´Æ£¤¬»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÏÃ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤¬¾®À¼¤Ç¡Ö²¶¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ä¤Ä¡×¤È¿¶¤ê¤¬¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ò·ó¤Í¤Æ¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉñÂæÃæ¤Î¼ù¤¯¤ó¤¬Àè¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤È¤«¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤â¤¦Ê§¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÀèÇÚ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÄÃæ¤Î¿Â»Î¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢郄¶¶¤Ï¡Ö¾¡Íø¤¯¤ó¤È2¿Í¤Ç·èµ¯½¸²ñ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¾¡Íø¤¯¤ó¤¬¡Ø³¤¿Í¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤é¡£¼ç±é¤Ï²¶¤À¤«¤é¡¢²¶¤¬¸½¾ìºî¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³¤¿Í¤ÏÃæÌï¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÊý¡£¤Ç¤â¡¢³Ú²°¤Ç¾¡Íø¤¯¤ó¤¬¤Á¤ó¤Þ¤ê¤·¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç»ô¤¤¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë»£±ÆÃæ2¥ö·î´Ö¤Ï¡Ø³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡Ù¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¾¡Íø¤¯¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº´Æ£¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
10·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÈHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¤·¤ç¤ê¤¿¤ó¡¢³¤¤Á¤ã¤ó¡¢¼ù¤¯¤ó¡Ä¤Þ¤¸Âº¤¤¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤¬¤³¤Ü¤ì²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤Î±²¤Ë¡£¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¤¬¥°¡¼¥µ¥¤¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤À¤±Á÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¤¤¤Ä¤â¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë²¶¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¯¤ë¤¢¤Î¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¿È¶á¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMC¤«¤é¤ªÂê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢King & Prince¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¡ÈÎø°¦¶Ø»ß¡É¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢郄¶¶¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È²¿½½Ç¯¡¦²¿É´Ç¯¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£ÍèÀ¤¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀè°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡ÈÎø°¦¶Ø»ß¡É¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¡¢¤¦¤Á¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡Ê´ßÍ¥ÂÀ¡Ë¤¬¡×¤È¹ðÇò¡£º´Æ£¤Ï¡Ö´ß¤¯¤ó¤Æ¡Ä¥ë¡¼¥ëºî¤ì¤ë¤Û¤ÉÆ¬¤¤¤¤¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¤¥¸¤ê¡¢¾Ð¤¤¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ºî¤ê¤¿¤¤¹»Â§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿郄¶¶¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡Ø1Æü5»þ´Ö¤¯¤é¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò¡£¾Ð´é¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤À¤è¡ª¾Ð¤¨¤Ê¤¤Æü¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾Ð¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù¤òÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡Ê²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ë¤ß¤ó¤Ê¼é¤ì¤Æ¤ÆÎÉ¤¤»Ò¤À¤Í¡ª¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù¤Ï11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2019ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¿¥¸¥§¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥à
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É