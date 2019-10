■サイズ感とやわらかい感触が魅力

■おっちょこちょいなくま「Boris」とおかあさん犬「Snuffy」

【「FIRST LIGHT miffy and friends」商品概要】

ミッフィーの温かいフォルムを再現した照明器具「MIFFY FIRST LIGHT」シリーズから、リニューアル版「FIRST LIGHT miffy and friends」が登場した。今回から新たに、くまの「Boris」といぬの「Snuffy」が仲間入りする。2018年2月に発売された「MIFFY FIRST LIGHT」は、小さい子どもでも持てるサイズ感と家中どこでも持ち運べるコードレス仕様が人気の照明。今回、ソフトシリコンを使用した、やわらかい感触はそのままに、安全性を高めるなどしてリニューアルすることになった。リニューアルを機に、くまの「Boris」といぬの「Snuffy」の2種類が仲間入り。「Boris」は、ミッフィーより少し年上の冒険心いっぱいのすこしおっちょこちょいなくまの男の子。一方「Snuffy」は、日本では「こいぬのくんくん」として初登場したキャラクターだ。3匹の子犬のおかあさんでもある。ミッフィーデザイン含めた全3商品すべて、充電式のLEDモジュールを使用しており、触れても熱くない安心設計。また、6段階調光で、大人へのプレゼントにもピッタリな子供っぽすぎないデザインも魅力だ。発売日:10月18日(金)価格:1万円