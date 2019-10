『クリマイ』シェマー・ムーア主演のアクションドラマ『S.W.A.T.』が東京ロケ決行！

『クリミナル・マインド』のシェマー・ムーア主演で、凶悪事件に果敢に立ち向かうS.W.A.T.チームの活躍を描くアクションドラマ『S.W.A.T.』が、日本・東京<Tokyo>を舞台にしたエピソードが描かれることが決定した。

米CBSで2017年秋に放送をスタートし、放送直後から人気を獲得している本シリーズ。ロサンゼルスを舞台に、強盗事件、テロリズム、刑務所暴動、麻薬取引、ギャング抗争といった、凶悪事件の収拾に発動するロサンゼルス市警察所属の特殊武装戦術部隊S.W.A.T.の活躍を描き、映画並みの迫力あるアクション・シーン満載。

本国アメリカでは、最新シーズンのシーズン3が10月2日(水)より放送中。スケールアップした緊迫感ある銃撃戦や臨場感あふれるカーチェイス、凶暴な犯罪者との素手での直接対決は健在。さらに、シェマーが演じる主人公ホンドーの天敵になりそうな新キャラクターが登場するなど、最新シーズンも見逃せない。

そんなシーズン3で、初のアジアでの撮影が決定し、舞台が日本・東京となることが明らかになった。どんなストーリーとなるのか? S.W.A.T.チームのメンバーは誰がやって来るのか? 現時点では、不明だが、チームが東京を舞台に繰り広げる、スペシャルエピソードの制作がいよいよ始動するという。

今後も大注目の『S.W.A.T.』は、スーパー!ドラマTVにてシーズン1が12月28日(土)11:00より全話一挙放送。シーズン2も12月30日(月)11:00より全話一挙放送となる。本シリーズの視聴記録やレビューは、【海外ドラマNAVI作品データベース】をチェック!(海外ドラマNAVI)

Photo:

『S.W.A.T.』シーズン3 (c) 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios, Inc. All Rights

Reserved./シーズン2 (c) 2018, 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios, Inc. All

Rights Reserved.